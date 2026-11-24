ಚೀನಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ: 'ಶೆನ್ಝೌ 24' ಮಿಷನ್ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ
Shenzhou 24 Crew Pakistani Astronaut: ಚೀನಾ ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಚೀನಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2026 at 1:50 PM IST
China Shenzhou 24 Crew Pakistani Astronaut: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಶೆನ್ಝೌ 24' (Shenzhou 24) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಉಡಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಂಗಳವಾರ ತನ್ನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚೀನಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು (Tiangong space station) ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ' (Xinhua) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ಮಾನವಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ (CMSA) ಈ ತಂಡದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 40 ವರ್ಷದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜೀಶನ್ ಅಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೀನೀ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಂಗ್ಬೋ (51) ಮತ್ತು ವು ಯಿ (39) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯುವ್ಯ ಚೀನಾದ ಜಿಯುಕ್ವಾನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ (Jiuquan Satellite Launch Center) ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Chinese astronauts Tang Hongbo, Wu Yi, and Pakistani astronaut Muhammad Zeeshan Ali will carry out the Shenzhou-24 crewed spaceflight mission, with Tang serving as commander, the China Manned Space Agency announced on Tuesday. Read update: https://t.co/krR93TfltQ https://t.co/xvwGDk0sfF— China Xinhua News (@XHNews) November 24, 2026
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯ ಕೆಲಸವೇನು?: ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಸಾರಕ 'ಸಿಸಿಟಿವಿ' (CCTV) ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜೀಶನ್ ಅಲಿ ಅವರು 'ಪೇಲೋಡ್ ತಜ್ಞರಾಗಿ' (Payload specialist) ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು: ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು: ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Biotechnology) ಮತ್ತು ವಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ (Materials) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ (Photosynthetic microorganisms) ಕುರಿತು ಕಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೂ ಅವರು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಶೆನ್ಝೌ 23' ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್: ಈ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜೀಶನ್ ಅಲಿ ಅವರು 'ಶೆನ್ಝೌ 23' (Shenzhou 23) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
China's Shenzhou-24 crewed spaceship is scheduled to be launched at 8:18 a.m. (Beijing Time) Wednesday from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, the China Manned Space Agency announced on Tuesday. #XinhuaNews https://t.co/bqJ6B5T6kE— China Xinhua News (@XHNews) November 24, 2026
ಚೀನಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಜಂಟಿ ಯಾನ: ಚೀನಾದ ಮಾನವಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಜಂಟಿ ಹಾರಾಟ ಇದಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಮಿಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಂಗ್ಬೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ: ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜೀಶನ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ವು ಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ 51 ವರ್ಷದ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಂಗ್ಬೋ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಚೀನಾದ 'ತಿಂಗಾಂಗ್' (Tiangong) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವರನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ಪೈಪೋಟಿ: ಚೀನಾ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ನೌಕೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ (NASA) 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
Chinese astronauts Tang Hongbo, Wu Yi and Pakistani astronaut Muhammad Zeeshan Ali, for the upcoming Shenzhou-24 spaceflight mission, met the press on Tuesday. #XinhuaNews https://t.co/zgU5Tpy35a— China Xinhua News (@XHNews) November 24, 2026
ಚೀನಾದ 'ಶೆನ್ಝೌ 24' ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಪೈಪೋಟಿಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣು ಹೋಲುವ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು! ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತೇ?