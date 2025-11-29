ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳು! ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಚೀನಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!
Robots For Border Security: ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಚೀನಾ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.
Published : November 29, 2025 at 7:29 AM IST
Robots For Border Security: ಚೀನಾ ಮತ್ತೊಂದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಜೀವಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ-ಚೀನಾ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಶೆನ್ಜೆನ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ಚೀನೀ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ "ಯುಬಿಟೆಕ್ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್" ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಸುಮಾರು 330 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾ 37 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು (ಸುಮಾರು 330 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುಬಿಟೆಕ್ "ವಾಕರ್" ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಟಾನಾಮಸ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ನಾನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ!: ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ದರ್ಜೆಯ "ವಾಕರ್ ಎಸ್ 2" ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ರೋಬೋಟ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದ AI, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಚುರುಕಾದ ಚಲನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಇದು ಸ್ವಯಂ ಡಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು.
- ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಬಹುತೇಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ಇದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟಕರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾನವನಂತಹ ನಡಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- AI, ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು: ಇದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಿವು, ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಬೋಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ UBTECH ಅಪ್ ಬ್ರೈನ್ 2.0 ನಂತಹ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
- ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು: ಇದು 15 ಕೆಜಿವರೆಗೆ ತೂಕವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಆಟೋಮೋಟಿವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿಸಲು ಚೀನಾ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಿತ ಯಂತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಸಾಗಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತನ್ನ "ವಾಕರ್" ಸರಣಿಗಾಗಿ UBTech ಈಗಾಗಲೇ 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುವಾನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
2025ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 500 ರೋಬೋಟ್ ವಿತರಣೆ : ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 500 ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಯುಬಿಟೆಕ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೈಕೆಲ್ ಟಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 2027ರ ವೇಳೆಗೆ 10,000 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುಬಿಟೆಕ್ ತನ್ನ ವಾಕರ್ ಸರಣಿಯ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ರೋಬೋಟ್ಗಳ ನೇಮಕದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ: ಈ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ಜಾಗತಿಕ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ವಿಶಾಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೀಡರ್ಬಾಟ್ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಚೀನಾದ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಮವು $82 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರಾಟದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.