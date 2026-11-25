ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಚೀನಾದ 'ಶೆನ್ಝೌ 24' ನೌಕೆ: 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ!
China Launches Shenzhou 24 Pakistani Astronaut: ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ತನ್ನ 'ಶೆನ್ಝೌ 24' ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚೀನಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
Published : November 25, 2026 at 8:22 AM IST
China Launches Shenzhou 24 Pakistani Astronaut: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಬುಧವಾರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಚೀನೀ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ಶೆನ್ಝೌ 24' (Shenzhou 24) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.
ವಾಯುವ್ಯ ಚೀನಾದ ಜಿಯುಕ್ವಾನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ (Jiuquan Satellite Launch Center) ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನೌಕೆಯು ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿತು. ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ನೌಕೆಯು ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು, ತನ್ನ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು (Predetermined orbit) ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. 40 ವರ್ಷದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜೀಶನ್ ಅಲಿ ಅವರು ಚೀನಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಂಗ್ಬೋ (51) ಮತ್ತು ವು ಯಿ (39) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
China launched the Shenzhou-24 crewed spaceship on Wednesday, sending three astronauts, including a Pakistani payload specialist, to its orbiting Tiangong space station. The spaceship, atop a Long March-2F carrier rocket, blasted off from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China.— China Xinhua News (@XHNews) November 25, 2026
ಚೀನಾದ ಮಾನವಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಜಂಟಿ ಹಾರಾಟ ಇದಾಗಿದೆ. ಉಡಾವಣೆಗೂ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಪಾರ ಜನಸಮೂಹವು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದುದು ಕಂಡುಬಂತು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು: ಚೀನಾದ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ' (Xinhua) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ.
A send-off ceremony for the Shenzhou-24 crew, consisting of two Chinese astronauts and one Pakistani astronaut, was held early Wednesday morning at the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China. https://t.co/ioijpZJF4S— China Xinhua News (@XHNews) November 24, 2026
- ಪಾಕ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜೀಶನ್ ಅಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 'ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ' (Photosynthetic cyanobacteria) ಕುರಿತ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು 'ಶೆನ್ಝೌ 23' (Shenzhou 23) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಂಗ್ಬೋ ದಾಖಲೆ: ಅಲಿ ಮತ್ತು ವು ಯಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಂಗ್ಬೋ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಚೀನಾದ 'ತಿಂಗಾಂಗ್' (Tiangong) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಸಾರಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ (CCTV) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚೀನೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಹೇಳಿದ ಪಾಕ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿ: ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಂಗ್ಬೋ, "ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈಗ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
A send-off ceremony for the Shenzhou-24 crew, consisting of two Chinese astronauts and one Pakistani astronaut, was held early Wednesday morning at the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China, according to the China Manned Space Agency (CMSA). https://t.co/GitLFM6bT2 https://t.co/rF9u8Lg2TD— China Xinhua News (@XHNews) November 24, 2026
ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮುಂದೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜೀಶನ್ ಅಲಿ ಅವರು ಚೀನೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ (Mandarin) ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ದೂರದ ದೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವ ಕುರಿತಾದ ಚೀನೀ ಕವಿತೆಯ ಸಾಲನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, "ಇದು ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ತರಬೇತಿಯಂತಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವು ಒಂದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬಹು ಜಂಟಿ ಹಾರಾಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಹಾಗೂ ಅದರಾಚೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ಹರ್ಷ: ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯೋಜನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಸಚಿವ ಅಹ್ಸಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಚೌಧರಿ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್, ಚೀನಾದ ನಾಯಕತ್ವ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ದಿನ ಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಂಗಳವಾರ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. "ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ಚೀನಾ ಸ್ನೇಹವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಎತ್ತರವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಾನವರನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ-ಚೀನಾ ಪೈಪೋಟಿ: ಚೀನಾ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ನೌಕೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ (NASA) 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಚೀನಾದ 'ಶೆನ್ಝೌ 24' ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಚೀನಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
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