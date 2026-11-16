ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಯಶಸ್ವಿ!
China CE-25A Electric - Aircraft: ಚೀನಾದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್- ವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನ 'ಸಿಇ-25ಎ' ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪೈಲಟ್ ಸಹಿತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 3:15 PM IST
China CE-25A Electric Aircraft: ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ (EV) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಚೀನಾ ಇದೀಗ ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ (Aerospace) ಅದೇ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್- ವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನವಾದ 'ಸಿಇ-25ಎ' (CE-25A) ನವೆಂಬರ್ 14, 2026 ರಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಸಹಿತ (Piloted) ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಬೀಜಿಂಗ್ನ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕಿರುವ ಶಾಂಡೊಂಗ್ (Shandong) ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಿನ್ಝೌ (Binzhou) ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಮಾನವು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವು 16 ನಿಮಿಷ 38 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿ, 37.5 ಮೈಲಿ (60.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು (Ground Operations) ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯು 57 ನಿಮಿಷ 46 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಚೀನಾದ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ 'ಚೀನಾ ನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ವಿಸ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
China's domestically developed 10-tonne-class electric commercial aircraft, the CE-25A, successfully completed its first manned intelligent flight on Saturday in Binzhou, east China's Shandong Province. #ElectricAircraft #COMAC #ChinaAviation https://t.co/7SBSSSOMX7— China Xinhua News (@XHNews) November 14, 2026
ವಿಮಾನದ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ:
- ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋಮ್ಯಾಕ್ (COMAC) ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ವಿಮಾನವು ಗರಿಷ್ಠ 10 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಟೇಕ್ - ಆಫ್ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜೊತೆಗೆ 19 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವೇಗ: ವಿಮಾನದ ಎರಡೂ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಐದರಂತೆ ಒಟ್ಟು 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು (Electric Ducted Fans) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 186 ಮೈಲಿ (300 ಕಿ.ಮೀ) ಆಗಿದ್ದು, ವಿನ್ಯಾಸದ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 400 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 250 ರಿಂದ 310 ಮೈಲಿ (400–500 ಕಿ.ಮೀ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ (Range) ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಬಲ್ಲದು.
- ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿ: ಜುಲೈ 19, 2023 ರಂದು ಕೋಮ್ಯಾಕ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ದಿಗ್ಗಜ CATL ಮತ್ತು ಶಾಂಘೈ ಜಿಯಾವೋ ಟೊಂಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುಂಪು ಸೇರಿ 600 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುವಾನ್ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ 'ಕೋಮ್ಯಾಕ್ CATL ಏವಿಯೇಷನ್ ಕಂಪನಿ'ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು. ನವೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು (Concept) ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ B-0EFH ನೋಂದಣಿಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವಿಮಾನದ ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2026 ರಿಂದಲೇ ಈ ವಿಮಾನವು 19 ಮಾನವರಹಿತ (Unmanned) ಹಾರಾಟಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸವಾಲುಗಳು: ಕೋಮ್ಯಾಕ್ನ ಬೀಜಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ವಿಮಾನವು ತಕ್ಷಣದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಹಸಿರು ವಿಮಾನ' (Green Aircraft) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಶೋಧನಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ (DEP): ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಿಫ್ಟ್ (Blown Wing) ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವು ವಿಮಾನದ ತೂಕ ಮತ್ತು ವಾಯು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು (Drag) ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸವಾಲನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ.
- ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಏರ್ಫ್ರೇಮ್: ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಗುರವಾದ ದೇಶೀಯ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ವಿಮಾನಗಳಂತೆ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಮಾನದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಇವಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ದಿಗ್ಗಜ CATL, ವಾಯುಯಾನಕ್ಕಾಗಿ 500 Wh/kg ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವಿಶೇಷ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ (ಆದರೆ CE-25A ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೋಮ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ).
ಜಾಗತಿಕ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಸ್ಥಿತಿ: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್-ವಿಂಗ್ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿವೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯೆಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ 'ಹಾರ್ಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ನ ಎಕ್ಸ್1' (Heart Aerospace’s X1) ವಿಮಾನ. ಆದರೆ X1 ಕೇವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ - ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಮಾನದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋಮ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ (CAAC) ಟೈಪ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ (GlobalSecurity) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ, ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಉಷ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಂತಹ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ವಿಮಾನವು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕೋಮ್ಯಾಕ್ (COMAC) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮೇ 11, 2008 ರಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಮತ್ತು ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (COMAC) ಚೀನಾದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು (C919, C909, C929) ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. SASAC, AVIC, CHALCO, ಚೀನಾ ಬಾವೊವು ಸ್ಟೀಲ್, ಸಿನೋಕೆಮ್, CNBM ಮತ್ತು CETC ನಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದಾದ್ಯಂತ ವಿನ್ಯಾಸ, ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಮ್ಯಾಕ್ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಮ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಿತ 'ಸಿಇ-25ಎ' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಮಾನದ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾರಾಟವು ಜಾಗತಿಕ ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ-ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಕನಸಿಗೆ ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಚೀನಾದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನಯಾನದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
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