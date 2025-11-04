ETV Bharat / technology

ರೋಡ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಬಲ್ಲದು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು; ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭ: ಟೆಸ್ಲಾಗೆ ಚೀನಾ ಡಿಚ್ಚಿ​..!

ಚೀನಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಂಗ್‌ನ ಹಾರುವ ಕಾರು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಂಗ್ ಏರೋಹ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ

CHINA FLYING CARS
ಟೆಸ್ಲಾಗೆ ಚೀನಾ ಡಿಚ್ಚಿ​.. ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭ
By PTI

Published : November 4, 2025 at 2:02 PM IST

ಬೀಜಿಂಗ್, ಚೀನಾ : ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಸಾರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಾರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಆದರೆ, ಚೀನಾದ ಈ ಕಂಪನಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಐರೋಪ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೇ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಲೀಡರ್​​ ಟೆಸ್ಲಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಎಕ್ಸ್​​​​​ಪೆಂಗ್​ ಹಾರುವ ಕಾರು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಕ್ಸ್​​​​​ಪೆಂಗ್ ಏರೋಹ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ. ತನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಾರಿಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದ ಗುವಾಂಗ್‌ಡಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಗುವಾಂಗ್‌ಝೌದ ಹುವಾಂಗ್‌ಪು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ 120,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಹಾರುವ ಕಾರಿನ ಮೊದಲ ಡಿಟ್ಯಾಚೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಮಾನವಾದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರತಂದಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ವಾರ್ಷಿಕ 10,000 ಡಿಟ್ಯಾಚೇಬಲ್ ವಿಮಾನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 5,000 ಯೂನಿಟ್​ ಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಗರಿಮೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರತಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಟೆಸ್ಲಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಎಕ್ಸ್​ ಪೆಂಗ್​ ಘೋಷಣೆ: ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಹಾರುವ ಕಾರು ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಂಗ್ ಈ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಫಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಜೋ ರೋಗನ್ ಅವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ “ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ರೆಕ್ಕೆ” (retractable wing) ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಈ ಕಾರನ್ನು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಭರವಸೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಕಂಪನಿಯಿಂದಲೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭ: ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿ ಆಲೆಫ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ (Alef Aeronautics) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಹಾರುವ ಕಾರಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಆಲೆಫ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್‌ನ ಸಿಇಒ ಜಿಮ್ ದುಖೋವ್ನಿ ಅವರು ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಆದೇಶಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಲೈಸೆನ್ಸ್​​ ಜತೆ ಲಘು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯ: ಈ ಕಾರುಗಳು ಚಾಲಕನಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದವುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಲಘು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಪರವಾನಗಿ (light plane flying licence) ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.ಎಕ್ಸ್​​​​​​ಪೆಂಗ್ (Xpeng) ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಸುಮಾರು 5,000 ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯು 2026ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ಎಕ್ಸ್​​​​​ಪೆಂಗ್ ಹಾರುವ ಕಾರು ಆರು ಚಕ್ರಗಳ ಭೂಮಿ ವಾಹನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮದರ್‌ಶಿಪ್ (mothership) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಲಂಬ ಟೇಕ್‌ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ (eVTOL) ವಿಮಾನವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಕ್ಸ್​​​​​ಪೆಂಗ್​ನ eVTOL ಕಾರುಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಂಬ ಎರಡು ಹಾರಾಟ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ, ಒಂದೇ ತಾಕೀತಿನಲ್ಲಿ ಟೇಕ್‌ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಾರುವ ಕಾರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಓಡಿಸಬಹುದು: ಸುಮಾರು 5.5 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಝಿನ್‌ಹುವಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚೀನಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (CPCA) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಸುಮಾರು 50 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (EV) ತಯಾರಕರು ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.01 ಮಿಲಿಯನ್ ಶುದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 51 ಶೇಕಡಾ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಚೀನೀ EV ತಯಾರಕರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ (EU) ಚೀನೀ EVಗಳ ಮೇಲೆ 27 ಶೇಕಡಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.

ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಚೀನೀ EV ತಯಾರಕರು ರಿಯಾಯಿತಿ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (chronic overcapacity) ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಲಿಕ್ಸ್‌ಪಾರ್ಟ್‌ನರ್ಸ್ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ಯಾಚ್ಸ್​ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ EV ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೇವಲ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಘಟಕಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ EV ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ BYD, Li Auto, Seres ಮತ್ತು Leapmotor ಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮೂಲದ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

