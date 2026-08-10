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ಅಲ್ಲಿನ ಬೀಚ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್​!: ದಿನಕ್ಕೆ 45 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ಸ್​, ಮೆಸೇಜ್, ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್, UPI ಪೇ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ

45 Minutes Free Internet: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿನಾಡಿನ ಬೀಚ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್​ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಕಾಲ್ಸ್​, ಮೆಸೇಜ್, ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್, UPI ಪೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನೆಟ್​ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

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ಅಲ್ಲಿನ ಬೀಚ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 9:15 AM IST

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45 Minutes Free Internet: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಡಲತೀರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಜನರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (GCC) ನಗರದ ಕರಾವಳಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 107 ಹೊಸ ವೈ-ಫೈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಈ ವಿಸ್ತೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈ- ಫೈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಇದು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ 75 ಹೊಸ ವೈ-ಫೈ ಕಂಬಗಳು, ಬೆಸೆಂಟ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 20 ಮತ್ತು ತಿರುವಾನ್ಮಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ಕಂಬಗಳನ್ನು ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಮೂಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈ-ಫೈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಕರೆ ಮಾಡಲು, ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲು, ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕಡಲ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕವು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

GCC 2021ರಲ್ಲಿ 49 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವೈ-ಫೈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. OTP ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಂಪರ್ಕ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 900 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಸುಮಾರು 2,600 ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಗೆ ಒತ್ತು: ಮರೀನಾ ಮತ್ತು ಬೆಸೆಂಟ್ ನಗರ ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 38 ವೈ-ಫೈ ಕಂಬಗಳನ್ನು ACT ಫೈಬರ್‌ನೆಟ್ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖಾಸಗಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈ - ಫೈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ACT ಫೈಬರ್‌ನೆಟ್‌ನಿಂದ ಬಳಕೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೋರಿದೆ ಎಂದು GCC ಆಯುಕ್ತ ಜಿ.ಎಸ್. ಸಮೀರನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಜಾಲವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ. ತೆರೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಇತರ ಭದ್ರತಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಸ್ತೃತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಸ್ಥಿರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

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