ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರಿನ ದಾಹಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ: ಚಿಪ್ ತಂಪಾಗಿಸಲು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಲಂಟ್ ಹನಿ ಸಾಕು!
Data Centre Cooling: AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಅತಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಗ್ಗದ ಡಿಯೋನೈಸ್ಡ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಕುದಿಯುವ ವಿಶೇಷ ಕೂಲಂಟ್ ಹನಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 13, 2026 at 12:37 PM IST
AI Data Centre Cooling: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಬೃಹತ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು (Data Centres) ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮವು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು 'ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ - ಲೂಪ್ ಕೂಲಿಂಗ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಕೆನಡಾದ ವಾಟರ್ಲೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (University of Waterloo) ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟರ್ಲೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಪೋಸ್ಟ್ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಟಿಯಾನ್ - ಯು ಜಾಂಗ್, ಪಿಎಚ್ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅರ್ಣವ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಸುಶಾಂತ ಮಿತ್ರಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅತಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು (Hotspots) ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಹನಿ ಕುದಿಯುವ ಕೂಲಂಟ್ (Single drop of boiling coolant) ಮೂಲಕ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಹೊಸ 'ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್' (Hybrid Cooling) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪರಿಹಾರ: ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿಪರೀತ ಶಾಖವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕೂಲಂಟ್ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಾರೆ (Immersion cooling). ಆದರೆ, ಎಐನಂತಹ ಭಾರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯ (Heavy workload) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿಪ್ಗಳ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಕೂಲಂಟ್ ದ್ರವವು ಈ ಹಠಾತ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರು "ಶ್ರಮ ವಿಭಜನೆ" (Division of labour) ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಡಿಯೋನೈಸ್ಡ್ ನೀರಿನ (Deionised water) ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ದುಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೂಲಂಟ್ ಹನಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಶಾಖವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ, ವಿಶೇಷ ಕೂಲಂಟ್ ಹನಿಗಳು ಹಠಾತ್ ಶಾಖದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು (Sudden spikes) ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.
- ಸಂಶೋಧಕರು ನೀರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು (Boiling point) ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೂಲಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಲಂಟ್ ನೀರಿಗಿಂತ ಭಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಲಿಕೋನ್ ಆಯಿಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್' (Journal of Colloid and Interface Science) ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಕೃತಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂಲಂಟ್ ಹನಿಯು ಕುದಿಯುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 17°C (30.6°F) ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ದ್ರವವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದ್ರವದ ತೆಳುವಾದ ಪದರದಲ್ಲಿ (Encapsulation) ಸುತ್ತುವ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಲಂಟ್ ಹನಿಗಳನ್ನು ಸಿಲಿಕೋನ್ ಆಯಿಲ್ನ (Silicone oil) ತೆಳುವಾದ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕವಚಕ್ಕೆ ಶಾಖ - ವಾಹಕ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕಣಗಳನ್ನು (Heat-conducting ceramic particles) ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕುದಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಲಾಭ: ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ..
- ಲೇಪಿತ ಕೂಲಂಟ್ ಹನಿಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಚಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಥರ್ಮಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು (Thermal sensors) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಹನಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು.
ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ಎಐ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು (EVs), ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಹೈ-ಪವರ್ ಲೇಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ (LED) ಲೈಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಶಾಖ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಲೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರ ಈ 'ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್' ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಎಐ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಎದುರಾಗಿರುವ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಕೂಲಂಟ್ ದ್ರವವನ್ನು ಪೋಲು ಮಾಡದೇ ಕೇವಲ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ.
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