ChatGPTಯಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್​ ಮೋಡ್: ಉಪಯೋಗವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

Chatgpt Voice Mode: ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿಯ ವಾಯ್ಸ್​ ಮೋಡ್ ಈಗ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

CHATGPT VOICE TEXT TOGETHER OPENAI NEW VOICE UPDATE CHATGPT VOICE IN CHAT OPENAI
ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್​ ಮೋಡ್ (X/OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 3:06 PM IST

2 Min Read
Chatgpt Voice Mode: ಅಮೆರಿಕದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕಂಪನಿ ಓಪನ್‌ಎಐ ತನ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ (LLM) ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಾಯ್ಸ್​ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊರತಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯೂ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್​ ತಿರುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್​ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಾಲು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ವಾಯ್ಸ್​ ಮೋಡ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಓದಲು ಚಾಟ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋವನ್ನು ವಾಯ್ಸ್​ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಾಟ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಯ್ಸ್​ ಮೋಡ್ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಆಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ChatGPTಯೊಂದಿಗಿನ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಸಲಿದೆ.

ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿಗೆ OpenAI ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೇವಲ ವಾಯ್ಸ್​ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ChatGPT ಚಿತ್ರ, ನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಾಯ್ಸ್​ ಮೋಡ್ ಬಳಸುವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. OpenAIನಿಂದ ChatGPTಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.

  • ಒಂದೇ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ಓದುವುದು.
  • ಕಳೆದುಹೋದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳೂ ಸಹ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಯ್ಸ್​ ಮೋಡ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
  • ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ರೋಲ್‌ಔಟ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
  • ಹಳೆಯ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಳಸುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯ.

ನೀವು ವಾಯ್ಸ್​ ಮೋಡ್‌ನಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ಮೋಡ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಅಲ್ಲ. ವಾಯ್ಸ್​ ಮೋಡ್‌ಗಾಗಿ ಹಳೆಯ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. Settings>Voice Mode>Separate mode ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಳೆಯ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು.

ಹೊಸ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರೀಗ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

