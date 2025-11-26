ChatGPTಯಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೋಡ್: ಉಪಯೋಗವೇನು ಗೊತ್ತೇ?
Chatgpt Voice Mode: ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ವಾಯ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಈಗ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Published : November 26, 2025 at 3:06 PM IST
Chatgpt Voice Mode: ಅಮೆರಿಕದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಲಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ (LLM) ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊರತಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯೂ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಿರುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಾಲು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ವಾಯ್ಸ್ ಮೋಡ್ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಓದಲು ಚಾಟ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋವನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಾಟ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಯ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ChatGPTಯೊಂದಿಗಿನ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಸಲಿದೆ.
You can now use ChatGPT Voice right inside chat—no separate mode needed.— OpenAI (@OpenAI) November 25, 2025
You can talk, watch answers appear, review earlier messages, and see visuals like images or maps in real time.
Rolling out to all users on mobile and web. Just update your app. pic.twitter.com/emXjNpn45w
ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಗೆ OpenAI ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೇವಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ChatGPT ಚಿತ್ರ, ನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಬಳಸುವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. OpenAIನಿಂದ ChatGPTಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
- ಒಂದೇ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ಓದುವುದು.
- ಕಳೆದುಹೋದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳೂ ಸಹ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
- ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಯ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ರೋಲ್ಔಟ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
- ಹಳೆಯ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಳಸುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯ.
ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಮೋಡ್ನಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಮೋಡ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಯ್ಸ್ ಮೋಡ್ಗಾಗಿ ಹಳೆಯ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. Settings>Voice Mode>Separate mode ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಳೆಯ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು.
ಹೊಸ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರೀಗ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಯೆರಾ - ಸಿಯೆರಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ!: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿನೂತನ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್!