ಇನ್ಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ: ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
WhatsApp Business API Rules: ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು, ಮೆಟಾ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : October 22, 2025 at 10:03 AM IST|
Updated : October 22, 2025 at 10:08 AM IST
WhatsApp Business API Rules: ಮೆಟಾ ತನ್ನ WhatsApp Business API ನೀತಿಯನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ChatGPT, Perplexity, Luzia ಮತ್ತು Poke ನಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಹೊಸ ನೀತಿಯು 2026 ಜನವರಿ 15ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಮೆಟಾ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ WhatsApp, Instagram ಮತ್ತು Messenger ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ "Meta AI" ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಮೆಟಾ ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು AIನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ: ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಟಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು AIನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.
ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪರ್ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ನಂತಹ AI ಅಥವಾ ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಸಾಧನವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು AI ಅವರ ಸೇವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ WhatsApp Business Solution ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. AI-ಆಧಾರಿತ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವದನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ:
- ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ AI ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು WhatsApp ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ಈ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮೆಟಾ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಪ್ರವೈಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಕಂಪನಿಗಳಂತಹ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ AI ಬಳಸುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
- ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಸ್ವತಂತ್ರ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಮವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹೊಡೆತ; ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ