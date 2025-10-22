ETV Bharat / technology

ಇನ್ಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ: ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

WhatsApp Business API Rules: ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು, ಮೆಟಾ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನ್​ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಇನ್ಮುಂದೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ (Photo Credit- ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 22, 2025 at 10:03 AM IST

Updated : October 22, 2025 at 10:08 AM IST

WhatsApp Business API Rules: ಮೆಟಾ ತನ್ನ WhatsApp Business API ನೀತಿಯನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ChatGPT, Perplexity, Luzia ಮತ್ತು Poke ನಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಲಾದ ಹೊಸ ನೀತಿಯು 2026 ಜನವರಿ 15ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಮೆಟಾ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ WhatsApp, Instagram ಮತ್ತು Messenger ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ "Meta AI" ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಮೆಟಾ ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು AIನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ: ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಟಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು AIನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪರ್ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಜನರೇಟಿವ್ AI ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ನಂತಹ AI ಅಥವಾ ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಸಾಧನವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು AI ಅವರ ಸೇವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ WhatsApp Business Solution ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. AI-ಆಧಾರಿತ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವದನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ:

  • ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ AI ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು WhatsApp ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯು ಈ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮೆಟಾ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು, ಹೆಲ್ತ್​ಕೇರ್​ ಪ್ರವೈಡರ್ಸ್​ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಕಂಪನಿಗಳಂತಹ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ AI ಬಳಸುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಸ್ವತಂತ್ರ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಮವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹೊಡೆತ; ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ

