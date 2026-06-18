ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್! ಜೆಮಿನಿ, ಕ್ಲೌಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಸಕ್ತಿ
Chatgpt Market Share Decline: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಶೇ.50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
Published : June 18, 2026 at 11:45 AM IST
Chatgpt Market Share Decline: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ AI ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ಎಐ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಗ್ವೆಜ್ ಮಾಡಲ್ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಅರಿವು ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ AI ಭೂದೃಶ್ಯವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಈ AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. AI ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಟವರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 'ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ AI ರಿಪೋರ್ಟ್ 2026' ಪ್ರಕಾರ, ಓಪನ್ಎಐನ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುವ AI ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶೇ.50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರಣವೇನು?: ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನಿ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ Claude ಮತ್ತು xAI ನ Grokನಂತಹ AI ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ನವೀನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
The train is leaving the station, and it’s time for brands to become fluent in Generative AI — like, yesterday. 𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗼𝗳 𝗔𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟲: https://t.co/QZfjJCwY3D— Sensor Tower (formerly data.ai) (@SensorTower) June 16, 2026
Need more convincing first? Apps mentioning AI terms are on track for $12 billion in IAP… pic.twitter.com/4BDcGFwrC9
ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ChatGPT 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮೇ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು 46.4%ಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 27.7% ಮತ್ತು 10.3% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಷೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
Grok, Perplexity, DeepSeek ಮತ್ತು Meta AI ನಂತಹ ಇತರ AI ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು 5%ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ AI ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಹಿಂದೆ ChatGPT ಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರೂ ಭೂದೃಶ್ಯವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇತರ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಂಬಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ US ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ OpenAI ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ChatGPT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
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