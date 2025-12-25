ETV Bharat / technology

ಈ ವರ್ಷ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? 2025ರ ನಿಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತೆ ChatGPT

Your Year with ChatGPT: ಓಪನ್​ಎಐನ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಿಂದ ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ಬಳಕೆದಾರರು 2025ರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

OPENAI 2025 RECAP FOR CHATGPT USERS CHATGPT YEAR END RECAP YEAR ENDER 2025
ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ (Photo Credit: OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 25, 2025 at 2:05 PM IST

Your Year with ChatGPT: 2025ನೇ ವರ್ಷ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಓಪನ್‌ಎಐ "Your Year with ChatGPT" ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಲು ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಗ.

ಇದು ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವರ್ಷವಿಡೀ ಅವರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿಯ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವಿಮರ್ಶೆಯು ಬಳಕೆದಾರರು ಅವರು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಸಾರಾಂಶ, ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸರ್ಚ್​ ಮಾಡೆಲ್ಸ್​ ನೋಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಡ್ ತರಹದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

"Your Year with ChatGPT" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೊರತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರೂ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅನುಭವವು ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ChatGPT ಪ್ಲಸ್, ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ 2025ರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಐಚ್ಛಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ತಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಚಾಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು OpenAI ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ನೀವು AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ChatGPT ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ನಂತರ ChatGPT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್ (+) ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ Your Year with ChatGPT ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ್ಯಪಲ್‌ನಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಐಫೋನ್?​ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್​ ಲಾಂಚ್​ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

