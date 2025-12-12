ದುನಿಯಾವನ್ನು ನಂ1 ಆಗಿ ಆಳುತ್ತಿದೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ: ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ, ಟಿಕ್ಟಾಕ್!!
Chatgpt Download Record: ಈ ವರ್ಷ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ದಾಖಲೆಯ 902 ಮಿಲಿಯನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : December 12, 2025 at 9:57 AM IST
Chatgpt Download Record: 2025ನೇ ವರ್ಷವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಟಿಕ್ಟಾಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಟ ಬದಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಓಪನ್ ಎಐನ ಈ ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುರಿದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ನಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಆಪ್ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷವೇ 902 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಾರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 380 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚು. ಓಪನ್ಎಐನಿಂದ ಈ ಎಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದೈತ್ಯರು ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ChatGPTಯ ಒಟ್ಟು ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ತಲುಪಿವೆ. ಇದು AI ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಟೆಕ್ ಗೀಕ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ChatGPT ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ?: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ AI ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅರಿತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
AI ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಎಐ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಿನಚರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಿಂದಿವೆ?: AppMagic ಪ್ರಕಾರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆಪ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
|ಆ್ಯಪ್
|ಜನವರಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 2025ರವರೆಗಿನ ಡೌನ್ಲೋಡ್
|ChatGPT
|902 ಮಿಲಿಯನ್
|TikTok
|703 ಮಿಲಿಯನ್
|521.6 ಮಿಲಿಯನ್
|444 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು
|404 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು
|Temu
|ಟಾಪ್-5 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ
|Google Gemini
|ಟಾಪ್-10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ (392 ಮಿಲಿಯನ್)
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಮಾತ್ರ.
AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಟೆಕ್ಗೇಜ್ಡ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಜಾಗತಿಕ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 82% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಅಗ್ರ ಐದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪಾಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ಸೀಕ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯಂತಹ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ಮುನ್ನಡೆ ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಓದಿ: 6500 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ INDIAN ’ಬಾಹುಬಲಿ‘