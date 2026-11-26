ಹೇರ್ ಸಲೂನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಮಾತು: ನಾಸಾದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ!
NASA Launch Director: ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಮಾತು, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೂಲಕ ನಾಸಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣದ ಯಶೋಗಾಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : November 26, 2026 at 9:45 AM IST
Charlie Blackwell-Thompson NASA Launch Director: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಎಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುವುದು ದೈತ್ಯ ರಾಕೆಟ್ಗಳು, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವ ತೆರೆಮರೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್-ಥಾಂಪ್ಸನ್ (Charlie Blackwell-Thompson) ಒಬ್ಬರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾದ (NASA) ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಲಾಂಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾನವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್' (Artemis) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್-ಥಾಂಪ್ಸನ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದರು. ನವೆಂಬರ್ 16, 2022 ರಂದು 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ I' (Artemis I) ಉಡಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವು ಆಧುನಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿತು.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಿಂದ ನಾಸಾ ನಾಯಕಿಯವರೆಗಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣ..
ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ನಾಸಾ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೊಲಿನಾದ ಗ್ಯಾಫ್ನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ (Gaffney High School) ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್-ಥಾಂಪ್ಸನ್, ಕ್ಲೆಮ್ಸನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ (Clemson University) ಪದವಿ ಪಡೆದರು. 11ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮುಂದೆ ಏನು ಓದಬೇಕೆಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. "ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು "ಆ ಪದವಿಯಿಂದ ನೀನು ಏನನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.
ತಾಯಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ಹೇರ್ ಸಲೂನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ತಾಯಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್-ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಸದಾ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. "ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ನಡುವೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಚಾರ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ತಿರುವು: ಎನ್ಸಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಲೇಜಿನ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (Kennedy Space Center) ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಫೈರಿಂಗ್ ರೂಮ್ 1' (Firing Room 1) ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು 'ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟಲ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ'ಯನ್ನು (Space Shuttle Discovery) ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣದ ರೋಮಾಂಚನವು ಉಡಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು.
ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆ: ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೇಲೋಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ (Payload operations) ನಾಸಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಗ್ರಹಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ISS) ಮತ್ತು ಹಬಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕಕ್ಕೆ (Hubble Space Telescope) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಶನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್' (EGS) ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಉಡಾವಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಭವ, ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉಡಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾಸಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಲಾಂಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಡಾವಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಬೃಹತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್: ನಾಸಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಂಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಉಡಾವಣೆಯ ದಿನ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ (Final 'Go') ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್-ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಅವರು ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಉಡಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಲಾಂಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (SLS), ಓರಿಯನ್ (Orion) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ (EGS) ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ನಾಸಾ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೀಕ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡಾವಣಾ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಿನಗಳ (48 ಗಂಟೆಗಳ) ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈರಿಂಗ್ ರೂಮ್ 1 ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ತಜ್ಞರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೂಸ್ಟನ್ ಮಿಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಪಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳು (Simulations) ಹಾಗು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ I' ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೋರಿಕೆಯ ಸವಾಲು: ನಾಸಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 16, 2022 ರಂದು ನಾಸಾ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಸ್ಪೇಸ್ ಲಾಂಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (SLS) ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ I ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಮಾನವರಹಿತ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 2022 ರಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿತು. ಸುಮಾರು 25 ದಿನಗಳು, 10 ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು 53 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಕೆಟ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತ ನೆಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು.
ಈ ಉಡಾವಣೆಯ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಂಡಮಾರುತದ (Hurricane Nicole) ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಇಂಧನ (Cryogenic propellants) ತುಂಬುವಾಗ ಕವಾಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೋರಿಕೆ (Hydrogen leak) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವು ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್-ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ, ರಾಕೆಟ್ ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನೆ, ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಫಲವಾಗಿತ್ತು.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II: 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾನವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದ ಸಾಧನೆ: ನಾಸಾ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೀಕ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಾಸಾದ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಆದ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II' (Artemis II) ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಎಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಂದು ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II, ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್ (Reid Wiseman), ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್ (Victor Glover), ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ (Christina Koch) ಮತ್ತು ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ (Jeremy Hansen) ಅವರನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು. ಈ ತಂಡವು ಎಪ್ರಿಲ್ 10, 2026 ರಂದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿತು. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಓರಿಯನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಈ ಮಿಷನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಮಿಷನ್ಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್-ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಅವರೇ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಲಾಂಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ SLS, ಓರಿಯನ್ ಮತ್ತು EGS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉಡಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ನಾಸಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್-ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯು ನಾಸಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವತಿಯರು ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ (STEM) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವ 'ವೈವಿಧ್ಯತೆ'ಯು (Diversity) ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನವೀನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡ್-ಅಂಡ್-ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು (Patents) ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ನಾಸಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
- ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ (Presidential Rank Award)
- ನಾಸಾ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಡಲ್ (NASA Distinguished Service Medal)
- ನಾಸಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಲ್ (NASA Exceptional Achievement Medal)
- ನಾಸಾ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮೆಡಲ್ (NASA Outstanding Leadership Medal)
- ರೋಟರಿ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ (Rotary Stellar Award - ಎರಡು ಬಾರಿ)
- ಹಬಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ 'ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ನೂಪಿ ಅವಾರ್ಡ್' (Silver Snoopy Award)
ಚಂದ್ರನನ್ನೂ ಮೀರಿದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕನಸು: ಚಾರ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್-ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ (Mars) ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮಹಾ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಿಂದ ನಾಸಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಲಾಂಚ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ವರೆಗಿನ ಅವರ ಪಯಣವು ಶಿಕ್ಷಣ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್-ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಅವರು ನಾಸಾವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ನಿಲುಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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