ಚಂದ್ರಯಾನ-4: ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸ್ಮೂತ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೋದಿಂದ ಸ್ಥಳ ಫಿಕ್ಸ್, ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತೇ?
Chandrayaan 4 Mission: ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
Chandrayaan 4 Mission: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಲು ಇಸ್ರೋದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಕೇಂದ್ರ (ಎಸ್ಎಸಿ)ದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಂದ್ರಯಾನ-2ರ ಆರ್ಬಿಟರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನ್ಸ್ ಮೌಟನ್ ಎಂಬ ಪರ್ವತದ ಬಳಿ 1 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಫಸ್ಟ್ ಲೂನರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಮಿಷನ್ ಎಂದರೇನು, ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?: ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಇದುವರೆಗಿನ ಇಸ್ರೋದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಚಂದ್ರಯಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿವೆ.
- ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (ರಾಕೆಟ್ನಂತೆ ಮುಂದೂಡುವುದು).
- ಡಿಸೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (ಮೂನ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್).
- ಎಸೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಹಾರುವುದು).
- ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು).
ಮಿಷನ್ ಗುರಿ: ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸ್ಮೂತ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ತರುವುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಂದ ಆಯ್ದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸೇರಲಿದೆ.
ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ದೊಡ್ಡ ಕುಳಿಗಳು, ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶವು ತುಂಬಾ ಒರಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಳಿಜಾರು 10 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು (ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ). ಕಲ್ಲುಗಳು 0.32 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 11-12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಬೇಕು (ಸೌರಶಕ್ತಿಗಾಗಿ). ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೇಡಿಯೋ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಾರದಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಗಿತ್ತು?: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಅಮಿತಾಭ್, ಕೆ.ಸುರೇಶ್, ಅಜಯ್ ಕೆ.ಪ್ರಶಾರ್, ಕಣ್ಣನ್ ವಿ.ಅಯ್ಯರ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಎಸ್, ಶ್ವೇತಾ ವರ್ಮಾ ತ್ರಿವೇದಿ ಮತ್ತು ನಿತಂತ್ ದುಬೆ ಅವರು ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ರ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ (OHRC) ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು 32 ಸೆಂ.ಮೀ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ - ಅಂದರೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮಾನ್ಸ್ ಮೌಟನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 5 ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಒಂದು ವಲಯವನ್ನು ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು (MM-1, MM-3, MM-4, MM-5) ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಇಳಿಜಾರು, ಎತ್ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರಿಡ್ (24x24 ಮೀಟರ್) ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು?:
- ಬೆದರಿಕೆ ಮಟ್ಟ: ಕೇವಲ 9.89% (ಕಡಿಮೆ). ಸರಾಸರಿ ಇಳಿಜಾರು 5 ಡಿಗ್ರಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ರಿಡ್: 568 (ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು). MM-4 ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಉಳಿದ ಸ್ಥಳಗಳು: MM-1 ಮತ್ತು MM-3: 12% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ. MM-5: ಕೇವಲ 72 ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು. ಪ್ರದೇಶದ ಎತ್ತರವು 4800 ರಿಂದ 6100 ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಏನು ಉಪಯೋಗ?: ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಫೋಟೋಗಳು ಗುಂಡಿಗಳು, ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಖರವಾದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ, ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಭಾರತವು ಚಂದ್ರನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಇಸ್ರೋದ ಈ ಸಿದ್ಧತೆ ಭಾರತವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ.
