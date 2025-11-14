Bihar Election Results 2025

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರಯಾನ-3: ಭೂಮಿ-ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್

Chandrayaan-3: ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರವಾಸವು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದತ್ತಾಂಶದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 (Image Credits: ISRO)
Published : November 14, 2025 at 2:28 PM IST

Chandrayaan-3: ಈ ವಾರ ಚಂದ್ರಯಾನ-3ರ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜಾರಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರದ ಶಾಂತ ಹಂತದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರುರೂಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಸರಳವಾದ ರಿಟರ್ನ್-ಆರ್ಬಿಟ್ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯು "ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಹಾರಾಟದ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡಚಣೆಯ ಟಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2023ರಿಂದ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ.

ಈ ನಿಧಾನಗತಿ ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯಿತು. ಅದು ನವೆಂಬರ್ 4, 2025 ರಂದು ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರೆಗೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೂಲತಃ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಅದರ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತು. ISTRAC ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿತು.

ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಲೈಬೈಗಳು!

  • ಮೊದಲ ಫ್ಲೈಬೈ ನವೆಂಬರ್ 6, 2025 ರಂದು 12:53 ISTಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 3740 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು.
  • ಎರಡನೇ ಫ್ಲೈಬೈ ನವೆಂಬರ್ 12, 2025 ರಂದು 04:48 IST ಕ್ಕೆ 4537 ಕಿ.ಮೀ. ಸಮೀಪದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಡೀಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಗೋಚರಿಸಿತು.

ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳು ಇತರ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹತ್ತಿರದ ಸಮೀಪವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು. "ಫ್ಲೈಬೈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಪಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹತ್ತಿರದ ಸಮೀಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.

ಕಕ್ಷೆಯು ಹೊಸ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಹಾರಾಟದ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಕಕ್ಷೆಯು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ x 3 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಕ್ಷೆಯು 4.09 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ x 7.27 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಇಳಿಜಾರು ಕೂಡ 34 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಂದ 22 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರತಿ ಲೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಕಾರ, "ಅದರ ಪಥವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಾಚೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ."

ವಿಚಿತ್ರ ಚಲನೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ 2023 ರ ನಂತರ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮರೆತುಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ಚಂದ್ರನ ಮುಖಾಮುಖಿಯು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡಿದೆ:

  • ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದೇಹಗಳ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ?
  • ಅಡಚಣೆಯ ಟಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಹೇಗೆ ತಿರುಚುತ್ತದೆ?
  • ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಊಹಿಸಬಹುದು?
  • ನಿಜವಾದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ?

ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಜಾರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೋ ಇದು ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದ ಗೋಳದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತುವ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಬ್ಲೂ ಆರಿಜಿನ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ! ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳನತ್ತ ಸಾಗಿದ ನಾಸಾದ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಮಿಷನ್‌

