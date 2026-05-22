ಚಂದ್ರಯಾನ -3 ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಒಲಿತು ಗೊಡ್ಡಾರ್ಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
Mission Chandrayaan-3: 'ಚಂದ್ರಯಾನ - 3 ಮಿಷನ್'ಗಾಗಿ ಇಸ್ರೋಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ನಿಂದ 2026ರ 'ಗೊಡ್ಡಾರ್ಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟಿಕ್ಸ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 22, 2026 at 8:44 AM IST
Mission Chandrayaan-3: 'ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಮಿಷನ್'ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (ಇಸ್ರೋ) ಅಮೆರಿಕನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ (ಎಐಎಎ) 2026ರ 'ಗೊಡ್ಡಾರ್ಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟಿಕ್ಸ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ವಿನಯ್ ಮೋಹನ್ ಕ್ವಾತ್ರಾ ಅವರು ಎಐಎಎ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಚಂದ್ರಯಾನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್: ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ 'ಚಂದ್ರಯಾನ-3'ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ" ಇಸ್ರೋಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. AIAA ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 2026 ಗೊಡ್ಡಾರ್ಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂದು ಕ್ವಾತ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನಯ್ ಕ್ವಾತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿ ಕ್ವಾತ್ರಾ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೃಷ್ಟಿ 2047 ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮುಂಬರುವ ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ನನಗೆ ಗೌರವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಗೊಡ್ಡಾರ್ಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ AIAA ನೀಡುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಡದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಕೊಡುಗೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೊಡ್ಡಾರ್ಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಎಚ್. ಗೊಡ್ಡಾರ್ಡ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಬರ್ಟ್ ಎಚ್. ಗೊಡ್ಡಾರ್ಡ್ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ರಾಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಪ್ರವರ್ತಕ ನಾವೀನ್ಯಕಾರ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪ್ರಯೋಗಕಾರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ದ್ರವ-ಇಂಧನ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಉಡಾವಣೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದವು.
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು 1975ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಯನ್ನು 'ಗೊಡ್ಡಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' (ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು) ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಮಿಷನ್: ಇಸ್ರೋ ಜುಲೈ 14, 2023 ರಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2023 ರಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಇಳಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಯಿತು.
ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಮಿಷನ್ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್. ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿತು. ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ರೋವರ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮೇಲ್ಮೈ ದಾಟಿತು.
ಈ ಮಿಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶವು ಕೇವಲ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಭಾರತವು ಸಂಕೀರ್ಣ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಇಸ್ರೋ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಇದು..
