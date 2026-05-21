ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ 'ಕೇಕ್ ತರಹದ' ಪದರಗಳು: ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಸ್ರೋದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ!
Chandrayaan 3 Data Reveal: ಚಂದ್ರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಧೂಳಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 21, 2026 at 7:46 AM IST
Chandrayaan 3 Data Reveal: ಚಂದ್ರನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧೂಳಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪದರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ "ಕೇಕ್ ತರಹದ" ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೆಲವೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಚಂದ್ರನ ಹೊರಪದರವು ಘನೀಕೃತವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ನಿರಂತರ ಘರ್ಷಣೆಯು ಮೇಲ್ಮೈಯ ಮೇಲಿನ ಪದರವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭೌತಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (Physical Research Laboratory) ನಡೆಸಿತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ರಾಕೆಟ್ಗಳು, ಚಂದ್ರ, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2, 2023 ರಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ "ಹಾಪ್" (ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಯುವ ಕುಶಲತೆ) ನಡೆಸಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ.
"ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ 'ಹಾಪ್'ಗಾಗಿ ತನ್ನ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದಾಗ ಬಿಸಿ ನಿಷ್ಕಾಸ ಅನಿಲಗಳು ಬ್ಲೋವರ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. ಈ ಸ್ಫೋಟದ ಬಲವು ಮೇಲ್ಮೈಯ ಮೇಲಿನ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಸಡಿಲವಾದ ಧೂಳನ್ನು ಹಾರಿಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಳಗಿರುವ ಹಳೆಯ ದಟ್ಟವಾಗಿ ತುಂಬಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು" ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಿಲ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಡಸುತನವು ಕೇವಲ 6.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಡಿಲವಾದ ಹಿಟ್ಟಿನಂತಹ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಒದ್ದೆಯಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
"ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ನಿದರ್ಶನ ಇದು" ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.
