ಚಂದ್ರಯಾನ -3 ಸಾಧನೆ: ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ 3000 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಚಂಡಮಾರುತ!!

Chandrayaan-3: ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮಾಡಿರುವ ಆ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ ಬನ್ನಿ..

ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ 3000 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನ (Photo Credit: IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 11, 2025 at 11:56 AM IST

Chandrayaan-3: ಭಾರತದ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಇಸ್ರೋದ ಹೊಸ ವರದಿಯು ಈ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವವು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಕ್ರಿಯ ವಾತಾವರಣವಿದೆ ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3, 2023 ರ ನಡುವೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಂಭಾ-ಎಲ್‌ಪಿ ಪೇಲೋಡ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಡೇಟಾವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕನಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಚಂಡಮಾರುತ: ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅದು ಇಳಿದ ಚಂದ್ರನ 'ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್'ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ RAMBHA-LP ಉಪಕರಣವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರತಿ ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗೆ 380 ರಿಂದ 600 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ದೂರಸಂವೇದಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ತಾಪಮಾನ. ಅವುಗಳ "ಕೈನೆಟಿಕ್​ ಟೆಂಪರೇಚರ್​"ವನ್ನು 3,000 ಮತ್ತು 8,000 ಕೆಲ್ವಿನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿರುವ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..

ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?: ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಣಗಳು, ಅಯಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೌರ ಮಾರುತ (ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಣಗಳು) ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ದುರ್ಬಲ.. ಆದರೆ ಸಕ್ರಿಯ ಅಯಾನುಮಂಡಲವನ್ನು (Ionosphere) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪರ್ಕ: ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಯನದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಶೋಧನೆಯೆಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪರಿಸರವು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

  • ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ: ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೌರ ಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
  • ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಟೈಲ್‌: ಚಂದ್ರನು ತಿರುಗಿದಾಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಟೈಲ್ (ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂಭಾಗ) ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸೂರ್ಯನ ಕಣಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರುವ ಕಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ.

ನೀರು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್​ ಸುಳಿವು: ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರನ ಅಯಾನುಗೋಳ ಮಾದರಿಯು ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಲೇಯರ್​ ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆವಿಯಂತಹ ಅನಿಲಗಳ ಆಣ್ವಿಕ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇದು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಸಂವಹನ: ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ: ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಣಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಡೇಟಾವು ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕವಚಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು: ನೀರಿನ ಆವಿ ಅಯಾನುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನೀರಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ (VSSC) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 'ರಂಭಾ-LP' ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ISRO
MOON SOUTH POLE
PLASMA IN MOON
ISRO ACHIEVEMENT
