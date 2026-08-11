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ಓಲಾ ಬಳಿಕ ಇನ್​ಡ್ರೈವ್​ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 6 ತಿಂಗಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್​: ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು!

InDrive License Suspended: ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಇನ್​ಡ್ರೈವ್​ ಲೈಸೆನ್ಸ್​ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ - ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

RIDE HAILING REGULATION INDIA OLA LICENSE SUSPENSION CAB DRIVERS PROTEST COMMERCIAL VEHICLE LICENSE
ಓಲಾ ಬಳಿಕ ಇನ್​ಡ್ರೈವ್​ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 6 ತಿಂಗಳು ಸಸ್ಪೆಂಡ್​ (Photo Credit: CANVA/InDrive))
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 9:01 AM IST

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InDrive License Suspended: ಚಂಡೀಗಢ ಟ್ರೈಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (STA) ಇನ್​ಡ್ರೈವ್​ನ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಚಂಡೀಗಢ ಟ್ರೈಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಂಡೀಗಢ ಆಡಳಿತವು ಓಲಾದ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿತ್ತು. 'ಚಂಡೀಗಢ ಆಡಳಿತ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳು, 2025' ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಆರೋಪಗಳ ನಂತರ ಓಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

RIDE HAILING REGULATION INDIA OLA LICENSE SUSPENSION CAB DRIVERS PROTEST COMMERCIAL VEHICLE LICENSE
ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು (ETV Bharat/Special Arrange)

ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?: ಚಂಡೀಗಢ ಟ್ರೈಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

  • ಚಂಡೀಗಢ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳು, 2025 ಅನ್ನು ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು
  • ಅಧಿಸೂಚಿತ ಕ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ದರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು
  • ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ
  • ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ
  • ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

2025ರ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಚಂಡೀಗಢ ಆಡಳಿತವು 2025 ರಲ್ಲಿ 'ಮೋಟಾರ್​ ವಾಹನಗಳ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳು' ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ.

  • ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳು, GPS ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ
  • ಆಡಳಿತವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ
  • ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ 20% ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು

Ola ನಂತರ InDrive ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ: ಓಲಾದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಟರ್ಮ್ ವಿಮೆ, ಡ್ರೈವರ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ದರ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳು ಇದ್ದವು. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಲವು ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇನ್​ಡ್ರೈವ್​ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಂಡೀಗಢ ಆಡಳಿತವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

'ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಒಂದು ನಿಯಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ': ಚಂಡೀಗಢ ಟ್ರೈಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮನ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅವರ ಹೋರಾಟವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಹೇಳಿದೆ.

Uber, Rapido ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಮಾನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಯೂನಿಯನ್‌ನ ಘೋಷಣೆ: 'ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಒಂದು ನಿಯಮ - ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ'..

'ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ': ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರೂ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳ ಯೂನಿಯನ್ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಚಂಡೀಗಢದ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ನಿಯಮಗಳು ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಈ ಆದೇಶವು ಇನ್​ಡ್ರೈವ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

  • ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ: Indrive ಅಡಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು. ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ Indrive ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ರೈಡ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು.
  • ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ: ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲನ್ ಮಾಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ: ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು Indrive ಮೂಲಕ ರೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಾರದು. ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು STA ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಪರ್ಯಾಯ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಮ ಹೀಗಿರಲಿದೆ: ಈ ಕ್ರಮವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಚಂಡೀಗಢವು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 10, 2026 ರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಮಾನತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್-ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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TAGGED:

RIDE HAILING REGULATION INDIA
OLA LICENSE SUSPENSION
CAB DRIVERS PROTEST
COMMERCIAL VEHICLE LICENSE
INDRIVE LICENSE SUSPENDED

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