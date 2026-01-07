ETV Bharat / technology

130-ಇಂಚಿನ ಮೈಕ್ರೋ RGB ಟಿವಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌! ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್​

Samsung Micro Rgb TV: ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬುಕ್ 6" ಸೀರಿಸ್​ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 130-ಇಂಚಿನ ಮೈಕ್ರೋ RGB ಟಿವಿಯನ್ನು CES 2026ರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

SAMSUNG GALAXY BOOK6 SERIES GALAXY BOOK6 SERIES FEATURES SAMSUNG MICRO RGB TV 2026 CES 2026
130-ಇಂಚಿನ ಮೈಕ್ರೋ RGB ಟಿವಿ (Photo Credit- ETV Bharat via Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 7, 2026 at 2:27 PM IST

Samsung Micro Rgb TV: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಶೋ (CES) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ (ಅಮೆರಿಕ) ನ ನೆವಾಡಾದ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 6ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ "130-ಇಂಚಿನ ಮೈಕ್ರೋ RGB ಟಿವಿ"ಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದು "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬುಕ್ 6" ಸೀರಿಸ್​ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿತು.

ಈ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ (RGB) ಟಿವಿ (R95H ಮಾದರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 130-ಇಂಚಿನ ಮೈಕ್ರೋ RGB ಟಿವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು "ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ"ದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೈಕ್ರೋ RGB ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬುಕ್6" ಸೀರಿಸ್​ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬುಕ್6 ಅಲ್ಟ್ರಾ", "ಬುಕ್6 ಪ್ರೊ" ಮತ್ತು "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬುಕ್6" ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 130-ಇಂಚಿನ ಮೈಕ್ರೋ-RGB ಟಿವಿ: ಈ ಮೈಕ್ರೋ RGB ಟಿವಿ ಟೈಮ್‌ಲೆಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ 130-ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಿವಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಂಡೋ ಹೋಲುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ, ಗ್ಯಾಲರಿ-ಪ್ರೇರಿತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ತನ್ನ 2023ರ ಟೈಮ್‌ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಧುನಿಕ ವಿಕಸನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸವು ಅದರ ಅಂಚುಗಳ ನಡುವೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಭವ್ಯವಾದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್​ ವಿಂಡೋದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫ್ರೇಮ್‌ನೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಇರಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋ RGB ಟಿವಿ 130-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೈಕ್ರೋ RGB ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಟಿವಿ ಮೈಕ್ರೋ RGB AI ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರೊ, ಮೈಕ್ರೋ RGB ಕಲರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ RGB HDR ಪ್ರೊಗಳಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಮಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮತ್ತು ಗಾಢವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್​ ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಮೈಕ್ರೋ RGB ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಕಲರ್ 100 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 100 ಪ್ರತಿಶತ BT.2020 ವೈಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಮಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ಮೈಕ್ರೋ RGB ಕಲರ್​ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ (VDE) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋ RGB ಟಿವಿಯು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಗ್ಲೇರ್ ಫ್ರೀ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಫಲನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್​ ಕಲರ್​ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಟಿವಿ HDR10+ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್​ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಷನ್ AI ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕನ್ವರ್ಜೆಷನ್​ ಸರ್ಚ್​, ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಕಮಂಡೇಷನ್ಸ್​, AI ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಮೋಡ್ ಪ್ರೊ, AI ಸೌಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಪ್ರೊ, ಲೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಟ್, ಜನರೇಟಿವ್ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೊಪಿಲಟ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯಂತಹ AI ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

