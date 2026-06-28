ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನ: ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ CERT-In ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ಗಳ ರವಾನೆ. ಸಿಸ್ಟಂ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಂದ ಹೊಸ ರೂಪದ ದಾಳಿ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ CERT-In ಎಚ್ಚರಿಕೆ.
Published : June 28, 2026 at 8:42 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದಾಳಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಲ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಧನಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದು ಅಪಾಯ ತರಬಹುದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಸರ್ಟ್-ಇನ್' (CertIn) ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡವೂ ಆಗಿರುವ ಸರ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್ಸ್ಕಿ (Kaspersky) ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಲಿಸ್ಟ್ (Securelist) ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯು, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಆ ಸಂದೇಶಗಳು ನಂಬಲರ್ಹವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಸಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳು, ಫೈಲ್ಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ದಾಳಿಕೋರರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಬಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ (vbs) ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಬರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸರ್ಟ್-ಇನ್ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಈ ಮಾಲ್ವೇರ್ ದಾಳಿಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಧನವನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಂಚನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಲಾಗಿನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸೋಂಕು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಒಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ರಾಸ್-ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
"ಕಳುಹಿಸಿದವರ ಸಂದೇಶವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ" ಎಂದು ಸರ್ಟ್-ಇನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ 10ರಂದು ಸರ್ಟ್-ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
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