ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಪತ್ತೆ, ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಕಂಟಕ! ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'CERT-In' ಹೈ ಅಲರ್ಟ್!
CERT-In WhatsApp Warning: ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ
Published : November 28, 2026 at 8:16 AM IST
CERT-In WhatsApp Warning: ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡ (CERT-In) ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಅತಿ ಗಂಭೀರ (High-severity) ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪಗಳು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ (Android), iOS ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ (Windows & Mac) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು CERT-In ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು?:
- ರಿಮೋಟ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಪಾಯ: CERT-In ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೋಷಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದಾಳಿಕೋರರಿಗೆ (Remote attackers) ಭದ್ರತಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಲು, ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲು (Execute arbitrary code) ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೇಟಾಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.
- ಲೋಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಅನುಚಿತ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ (Improper input validation), ಮೆಮೊರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್ಗಳು, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು (Linked companion devices) ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳಿಂದ ಈ ಭದ್ರತಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ.
- ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ: ದಾಳಿಕೋರರು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೀಡಿಯಾ ಫೈಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು (Malicious links) ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಆಪ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವುದು, ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ಸಾಧನವೇ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಯಾವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ (Versions) ಅಪಾಯವಿದೆ?: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು iOS ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ನ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಈ ದೋಷಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
- WhatsApp for Android: 2.26.35.74 ಮತ್ತು 2.26.17.4 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳು.
- WhatsApp Business for Android: 2.26.23.70 ಮತ್ತು 2.26.17.4 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳು.
- WhatsApp for iOS: 2.26.24.72 ಮತ್ತು 2.26.15.72 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳು.
- WhatsApp Business for iOS: 2.26.23.72 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳು.
- WhatsApp for Mac: 2.26.23.72 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳು.
- WhatsApp for Windows: 2.3000.1032164386.258709 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳು.
ಬಳಕೆದಾರರು ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಕೇವಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು (Automatic updates) ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಮೆಟಾ (Meta) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭದ್ರತಾ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಂತೆ CERT-In ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
- ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು: ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ (Google Play Store) ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ (Apple App Store) ಮೂಲಕ ಆಪ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಬಳಕೆದಾರರು: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್, ಮ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ CERT-In ನೀಡಿರುವ ಈ ಹೈ-ಸೆವೆರಿಟಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರೂ ಕೂಡಲೇ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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