ವಿಂಡೋಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಂಡೋಸ್ ಒಎಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಅಜೂರ್, SQL ಸರ್ವರ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
Published : November 15, 2025 at 4:20 PM IST
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಅಜುರೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಂ (CERT-In) ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತಾ ದೋಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಷವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು CERT-In ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರು: ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ CERT-In.. iOS ಮತ್ತು iPadOS ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪೀಡಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
CERT-In has published an advisory on its website (14-11-2025)— CERT-In (@IndianCERT) November 15, 2025
Multiple Vulnerabilities in Microsoft Productshttps://t.co/1LQjENvPGj
ಬಾಧಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು
- Windows Server 2016 & 2025
- Windows Server 2012,2012 R2, 2016,2019, 2022 & 2025
- Windows 10 Version 1607 for x64-based & 32-bit Systems
- Windows 10 Version 22H2 for 32-bit & ARM64-based Systems
- Windows 11 Version 23H2 for x64-based & ARM64-based Systems
- Windows 11 Version 24H2 for x64-based & ARM64-based Systems
- Windows 11 Version 25H2 for x64-based & ARM64-based Systems
- Windows Server 2012,2012 R2,2016,2019,2022,23H2 Edition & 2025(Server Core installation)
- Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems SP1 (Server Core installation)
- Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems SP1 & SP2
- Windows Server 2008 for x64-based Systems SP2 (Server Core installation)
- Windows Server 2008 for 32-bit Systems SP2 (Server Core installation)
- Windows Server 2008 for 32-bit Systems SP2
- Windows 10 Version 22H2 for x64-based Systems
- Windows 10 Version 21H2 for x64-based, ARM64-based & 32-bit Systems
- Windows 10 Version 1809 for x64-based & 32-bit Systems
- Microsoft Office LTSC for Mac 2021 & 2024
- Microsoft Office for Android
ಆದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅದರ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಕುರಿತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು, Settings > Windows Update ಹೋಗಿ ಮತ್ತು'Check for updates' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೀವು November 2025 Cumulative Update ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿಸಿಯನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನವೀಕರಿಸುವುದು? ಬಳಕೆದಾರರು ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ (ವರ್ಡ್ ನಂತಹ), File > Account (or Office Account)ಗೆ ಹೋಗಿ Product Information ತೆರಳಿ Update Options > Update Now ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
"Reboot" ನಿಯಮ: ಈ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ವಾರಗಳವರೆಗೆ "ಸ್ಲೀಪ್" ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಜನರು ಸಹ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ..
ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿಂಡೋಸ್:
Step 1: Go to Settings.
Step 2: Then click on Windows Update.
Step 3: Check for updates.
Step 4: Install the November 2025 Cumulative Update.
Step 5: Restart your PC.
ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಸರಳ ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ದಾಳಿಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. "ರಿಮೋಟ್ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಶನ್" ಬೆದರಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ನೀವು ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದೆಯೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದು CERT-In ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಫೀಸ್:
Step 1: Open any Office app.
Step 2: Go to File in the upper-left corner.
Step 3: Click on Account.
Step 4: Go to Update Options.
Step 5: Click on Update Now.
Step 6: Restart your PC.
ಆದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಕುರಿತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು, Settings > Windows Update ಹೋಗಿ ಮತ್ತು'Check for updates' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೀವು November 2025 Cumulative Update ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಿಸಿಯನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನವೀಕರಿಸುವುದು? ಬಳಕೆದಾರರು ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ (ವರ್ಡ್ ನಂತಹ), File > Account (or Office Account)ಗೆ ಹೋಗಿ Product Information ತೆರಳಿ Update Options > Update Now ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
"Reboot" ನಿಯಮ: ಈ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುವವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ವಾರಗಳವರೆಗೆ "ಸ್ಲೀಪ್" ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಜನರು ಸಹ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ..
ಓದಿ: ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಕವಾಸಕಿ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್! ಅಬ್ಬೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯೇ?