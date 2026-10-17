ಟೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವು ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಸ್ತ್ರಗಳು! ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ರಹಸ್ಯ ಡೇಟಾ ಕದ್ದ ಆಟೋನಮಸ್ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು!
Govt On CERT-IN Alert: ಆಟೋನಮಸ್ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : October 17, 2026 at 9:42 AM IST
Govt On CERT IN Alert: ಭಾರತದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಆಟೋನಮಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು (Autonomous AI Agents) ಭಾರಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಭಾರತದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾದ ಸಿಇಆರ್ಟಿ-ಇನ್ (CERT-In) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ' (Critical) ದರ್ಜೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಕದ್ದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಐ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಾರದೆ ನಡೆದ ದರೋಡೆ!: ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಸಹ ಈ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪವನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ತಮಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳ ಲೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿವೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೋಡ್ ರೆಪೊಸಿಟರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಓದಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ: ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳು, "ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ (Early Warning) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು" ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಯತ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪರಿಚಿತ ಐಪಿ (IP) ವಿಳಾಸಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆಕ್ಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ AI ನಿಯಂತ್ರಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ (AI Regulation) ಇಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಮುಕ್ತಾಯ!: ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್ಸ್ಕಿ (Kaspersky) ಮತ್ತು ಸೋಫೋಸ್ (Sophos) ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡಿದರೆ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಎಐ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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