ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಕ್ರಮಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಡ್ಡ, ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ- ಕೇಂದ್ರ; ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್
Telegram Case In Delhi HighCourt: ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.
Published : June 19, 2026 at 8:18 AM IST
Telegram Case In Delhi High Court: NEET-UG ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತೇಜಸ್ ಕರಿಯಾ ಅವರಿದ್ದ ರಜಾಕಾಲದ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ನಿಲುವು ಮಂಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ, ವಂಚನೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೋರಿಕೆಯಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಯಾಂಕ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಈಗ 'ಹೊಸ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್' ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಳವಾದ ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ರಮ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. AI, ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡರೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಾಗ, ಇಡೀ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದಿತು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವೇಕೆ?: ಕೆಲವೇ ಜನರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ 150 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ) ಬಳಕೆದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ವೇದಿಕೆ: ಭಾರತೀಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ (ಐ4ಸಿ) ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹಿಡನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಚಾನೆಲ್, ಗ್ರೂಪ್ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
2.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರುಗಳು: ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 2.75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,086 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಂಚನೆಯ ಆರೋಪವಿದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಸೇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರುತನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮರೆಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಂದ ಕ್ರಮ: ಈ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಚೀನಾ, ಇರಾನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಮಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಕ್ರಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ: ಈ ಕ್ರಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಹಂತವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಧ್ರುವ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಅದರ ಕ್ಲೌಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಗದದ ಸೋರಿಕೆಯಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವು ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡಲು ಭಾರಿ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಅಥವಾ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಕರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದರು.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಂದರೇನು?: ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್, ಗುಂಪು ಚಾಟ್, ಚಾನಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗುಂಪಿನ ಸಂದೇಶಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಕ್ಲೌಡ್) ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಅದರ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಿಂದ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದು ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ರಾಜಿಯಾಗಿದೆ.
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