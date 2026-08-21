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ರಾಮ ಮಂದಿರ ಪ್ರಸಾದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೋಸ, ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದ ಆರೋಪ: ಅಮೆಜಾನ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ

CCPA Fine Amazoಋn: "ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ" ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಹಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ಗೆ ಸಿಸಿಪಿಎ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.

RAM MANDIR PRASAD MISLEADING E COMMERCE RULES 2020 RELIGIOUS SENTIMENTS VIOLATION AMAZON SELLER PENALTY
ಅಮೆಜಾನ್‌ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2026 at 10:44 AM IST

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CCPA Fine Amazon: ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು "ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ" ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಮೆಜಾನ್​ಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಂಬುದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್‌ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗ. ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ(CCPA)ಯ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರ ಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಹಿಗಳನ್ನು "ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ" ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.

ಯಾಕೆ ದಂಡ?: "ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಸೆಲ್ಲರ್‌ಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು CCPA ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಸಿಪಿಎಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ: ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ "ಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಸಾದಂ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ್, ಭೋಗ್" ಅಥವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೈವೇದ್ಯ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು "ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿಯ ಪರಿಶೀಲನಾರ್ಹ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಾರದು, ಪ್ರಕಟಿಸಬಾರದು, ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಬಾರದು, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಬಾರದು" ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್‌ಗೆ CCPA ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 10 ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ: ಅಮೆಜಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು CCPAಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,

  1. ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಮಂದಿರ
  2. ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ
  3. ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
  4. ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯ
  5. ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ
  6. ಶ್ರೀ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯ
  7. ಶ್ರೀ ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ
  8. ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ
  9. ಶ್ರೀ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ದೇವಾಲಯ
  10. ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆರೋಪ: CCPA ತನ್ನ 19 ಪುಟಗಳ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ "ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ" ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಅರ್ಥವಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಾದ ಪವಿತ್ರ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

"ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಈ ಪದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದು, CP ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕೇವಲ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು CCPA ಹೇಳಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್‌ನ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ (CAIT) ಸಂಸ್ಥೆಯು 2024ರ ಜನವರಿ 19 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ CCPA ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ದೂರುದಾರರು ಯಾರು?: ದೇಶದ ಅಗ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಯು ನಾಲ್ಕು ಸಿಹಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು Amazon.in ನಲ್ಲಿ "ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದ" ಎಂದು 299 ರಿಂದ 385 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. 2024 ರ ಜನವರಿ 22 ರಂದು ನಡೆದ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3 ದಿನ ಮೊದಲು CCPA ಅಮೆಜಾನ್‌ಗೆ Show Cause Notice ನೀಡಿತು. 2020 ರ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ (ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್) ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು 2019ರ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು.

ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅಮೆಜಾನ್ ಆ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ತಾವು ಕೇವಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 79 ರ ಅಡಿ safe harbour ರಕ್ಷಣೆ ತಮಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿತು. ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಶ್ರೇಯಾ ಸಿಂಘಾಲ್ vs ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತು.

ಆದರೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು IT ಕಾಯ್ದೆ "ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ" ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆಜಾನ್‌ನ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.

ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು?: CCPAಯ ತನಿಖಾ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ನಡೆಸಿದ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ವಿವಾದಿತ ಲಿಸ್ಟ್​ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟ Rs 25,26,309 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಬಂದ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯ Rs 39,802.29. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ Rs 15,165.90 ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

RAM MANDIR PRASAD MISLEADING
E COMMERCE RULES 2020
RELIGIOUS SENTIMENTS VIOLATION
AMAZON SELLER PENALTY
CCPA FINE AMAZON

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