20 ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಬಿಐ ಶಾಕ್, 89 ಕಡೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಜಾಲ ಬಯಲು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು 15.45 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ
Digital Arrest Crackdown: ಸಿಬಿಐ 20 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 89 ಕಡೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 3 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಕೋಟಿ - ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
Published : September 5, 2026 at 8:58 AM IST
Digital Arrest Crackdown: ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘಟಿತ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಚಕ್ರ 4 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 20 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 89 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಂಚನೆ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಪಡೆದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಲೇಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಿಬಿಐ: ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿಬಿಐ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಹಿವಾಟು, ಆನ್ಲೈನ್ ಖಾತೆ ಪ್ರವೇಶದ ಡೇಟಾ, ಐಪಿ ಲಾಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಂಚನೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಾಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬಿಟ್ಸ್ ಪಿಲಾನಿ 7.67 ಕೋಟಿ, ಗುಜರಾತ್ 19.24 ಕೋಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 15.45 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ: ಸಿಬಿಐ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿವೆ.
- ಮೊದಲನೆಯದು ಬಿಟ್ಸ್ ಪಿಲಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ತಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ 7.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಎರಡನೆಯದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ 3 ತಿಂಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 19.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೋಚಲಾಗಿದೆ.
- ಮೂರನೆಯದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 15.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್, ಸಿಬಿಐ, ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನ ವಶ: ಈ 89 ಕಡೆ ನಡೆದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಚೆಕ್ಬುಕ್, ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ದಾಖಲೆಗಳು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಈ ಜಾಲ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಂಧಿತ ಮೂವರ ಪಾತ್ರವೇನು?: ಬಂಧಿತರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಆಕಾಶ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖಾತೆಗೆ 1.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ತಾನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದು, ಹಣ ಬಂದ ಅದೇ ದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ರಾಜಾ ಕರ್ಮಕಾರ್ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಾತೆಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿ ರಾಣಿ ಎಂಬಾಕೆ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಎಂದರೇನು, ಮುಂದೇನು?: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬಿಐ, ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಹ ಈ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲದ ಸದಸ್ಯರ ಪತ್ತೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಸಿಬಿಐ ಆಪರೇಷನ್ ಚಕ್ರ 4
|ವಿಭಾಗ
|ಮಾಹಿತಿ
|ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿವರ
|ಹೆಸರು - ಆಪರೇಷನ್ ಚಕ್ರ 4, ವ್ಯಾಪ್ತಿ - 20 ರಾಜ್ಯ, 89 ಸ್ಥಳ, ಬಂಧನ - 3 ಜನ (ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ)
|ಪ್ರಮುಖ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು
|ಬಿಟ್ಸ್ ಪಿಲಾನಿ - 3 ತಿಂಗಳು, 7.67 ಕೋಟಿ, ಗುಜರಾತ್ - 3 ತಿಂಗಳು, 19.24 ಕೋಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ - 1 ತಿಂಗಳು, 15.45 ಕೋಟಿ, ವಿಧಾನ - ಪೊಲೀಸ್ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ
|ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದ ಹಾದಿ
|ಆಕಾಶ್ ಹರಿಯಾಣ - 1.95 ಕೋಟಿ ಅದೇ ದಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ, ರಾಜಾ ಕರ್ಮಕಾರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ - 1.5 ಕೋಟಿ, ಜ್ಯೋತಿ ರಾಣಿ - ನಗದು ಡ್ರಾ, ಬೇರೆ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ
|ವಶ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ
|ವಶ - ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ, ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಪರಿಶೀಲನೆ - ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಸೂಚನೆ - ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ, ದೊಡ್ಡ ಜಾಲದ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ
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