ಭಾರತ್ ಎಐ ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ NVIDIA ಸಿಇಒ ಗೈರು; ಕಾರಣ ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ
NVIDIA ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್ ಧುಪರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 18, 2026 at 12:11 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ್ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಿವಿಡಿಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್ ಧುಪರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುವಾಂಗ್ ಸತತ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಜೇ ಪುರಿ ಅವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಜನರು ನಿವೆಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಕುರಿತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜೆನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರು ಎಲ್ಲರೂ ಜೆನ್ಸನ್ ಕುರಿತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ: ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಜೆನ್ಸನ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜೆನ್ಸನ್ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಜೇಪುರಿ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಆಚರಣೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ನಿವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪ್ರಮುಖರು ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಗೈರಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಐಟಿ ಸಚವರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿವಿಡಿಯಾ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತ್ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಹುವಾಂಗ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೆಗಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುವಾಂಗ್ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನವದೆಹಲಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಹುವಾಂಗ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವಿಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಐ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ, ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
