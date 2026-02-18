ETV Bharat / technology

ಭಾರತ್​ ಎಐ ಇಂಪಾಕ್ಟ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ NVIDIA ಸಿಇಒ ಗೈರು; ಕಾರಣ ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ

NVIDIA ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್​ ಧುಪರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

NVIDIA ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 18, 2026 at 12:11 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ್​ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಿವಿಡಿಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್​ ಧುಪರ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುವಾಂಗ್​ ಸತತ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಜೇ ಪುರಿ ಅವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಜನರು ನಿವೆಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಕುರಿತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜೆನ್ಸನ್​ ಅವರನ್ನು ಮಿಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರು ಎಲ್ಲರೂ ಜೆನ್ಸನ್​ ಕುರಿತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ: ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಜೆನ್ಸನ್​ ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜೆನ್ಸನ್​ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಜೇಪುರಿ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್​ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಆಚರಣೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ವಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ನಿವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್​ ಹುವಾಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪ್ರಮುಖರು ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ​ ಗೈರಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಐಟಿ ಸಚವರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​, ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿವಿಡಿಯಾ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಭಾರತ್​ ಎಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​​ ಶೃಂಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಹುವಾಂಗ್​ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೆಗಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುವಾಂಗ್​ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ನವದೆಹಲಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಹುವಾಂಗ್​​ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಿವಿಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಐ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಾಫ್ಟ್​​​ವೇರ್​ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ, ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್​ ದೈತ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

