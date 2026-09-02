ಈ ತಿಂಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ 6 ಕಾರುಗಳು: ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಿರಾ?
September 2026 Car Launches: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ Kia Sorento Hybrid ನಿಂದ Porsche Cayenne EV ವರೆಗೆ ಆರು ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : September 2, 2026 at 9:47 AM IST
September 2026 Car Launches: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು CNG ನಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ (2026ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್) ಹಲವು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ.
Kia Sorento - ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ 4ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್: ಕಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏಳು ಸೀಟುಗಳ SUV ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷಣದ Sorento ಮಾದರಿಯು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ Kia ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ Mahindra XUV 7XO, Tata Safari ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ MG Hector Tomahawk PHEV ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ.
Maruti Baleno Facelift - ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ 5ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆಕ್ಸಾ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವ ಬಲೆನೋ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು CNG ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಾರುಗಳು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
Skoda Slavia Facelift - ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಕೋಡಾ ಸ್ಲಾವಿಯಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯು ಹಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಈಗ ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಬದಿಯ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಯು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಿಂತ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 25,000 ದಿಂದ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯು 9.99 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
Renault Triber Turbo ಮತ್ತು Turbo CNG - ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಮೂರನೇ ವಾರ: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಏಳು ಸೀಟುಗಳ ಕಾರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದಲ್ಲಿಯೇ ಏಳು ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಐದು ಅಥವಾ ಏಳು ಸೀಟುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ನ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು Renault ಈಗ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ CNG ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ CNG ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಕಾರು Tata Nexon ಆಗಿದ್ದು, Triber ಎರಡನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ.
Porsche Cayenne EV - ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ 30ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್: ಜರ್ಮನಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಪೋರ್ಷೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಯೆನ್ನೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 1.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 2.28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV 113kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಆಲ್-ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 642 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
BMW 7-Series ಮತ್ತು i7 Facelift - ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ 11ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್: BMW ಸಂಸ್ಥೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೆಡಾನ್ ಆಗಿರುವ 7-Series ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿ i7 ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಜರ್ಮನ್ ಸೆಡಾನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್, ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಬಂಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 17.9 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 14.9 ಇಂಚಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನ ಬಹುತೇಕ ಅಗಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ತೆಳುವಾದ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Mercedes-Benz S-Class ಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ಕಾರ್ ಲಾಂಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
|ಕಾರು
|ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
|ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ವಿವರ
|ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ
|Kia Sorento
|4ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026
|Hybrid ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಡೀಸೆಲ್, Kia ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್
|ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏಳು ಸೀಟರ್ SUV, XUV 7XO, Safari, Hector Tomahawk PHEV ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ
|Maruti Baleno Facelift
|5ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026
|ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು CNG ಆಯ್ಕೆ
|ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಗಳು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ
|Skoda Slavia Facelift
|ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ
|ನವೀಕರಿಸಿದ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್
|ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಹಿಂಬದಿ ಮಸಾಜ್ ಸೀಟ್, ಬೆಲೆ 9.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭ
|Renault Triber Turbo / CNG
|ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಮೂರನೇ ವಾರ
|ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು CNG ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆ
|4 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ 7 ಸೀಟರ್, 5 ಮತ್ತು 7 ಸೀಟರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, Tata Nexon ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಮಾದರಿ
|Porsche Cayenne EV
|30ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026
|113kWh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಟಾರ್, ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್
|642 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್, ಬೆಲೆ 1.77 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2.28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ
|BMW 7-Series / i7 Facelift
|11ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026
|ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ i7 ಆವೃತ್ತಿ
|17.9 ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್, 14.9 ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಗ್ರಿಲ್, S-Class ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ
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