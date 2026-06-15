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ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕಲಿತರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆರಿಯರ್​! ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯವೇ?

AI Career: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು AI ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ, ಡೇಟಾ-ಚಾಲಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

RESTRUCTURES FOR AI PUSH ACCOUNTING FINANCE PROFESSIONALS AI JOB ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ಎಐ ಕಲಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆರಿಯರ್​ ಸುಲಭ (Photo Credit: AI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 15, 2026 at 8:10 AM IST

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AI Career: ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ಈಗ ಕೆರಿಯರ್​ ಬಿಂದಾಸ್​ ಆಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದಿನಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ. ಇದು AI ಯುಗ. ನಾವು ಬದುಕುಳಿಯಲು ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಯು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಬಹು ಆಯಾಮದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು AI ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ, ಡೇಟಾ-ಚಾಲಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ AI ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೂ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲವು ವೃತ್ತಿಪರರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಮ್ಮತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ:

  • ತಜ್ಞರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್​ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆಯು ಗಗನಕ್ಕೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
  • 'ಡೇಟಾರೈಲ್ಸ್' ಎಂಬ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್​ ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ AI ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 25% ರಿಂದ ಇಂದು 31% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
  • ಅಕೌಂಟಿಂಗ್​ ಪಾತ್ರಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ AI ಉಲ್ಲೇಖಗಳು 18% ರಿಂದ 30% ಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 27% ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ (CFO) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ AI ಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯು ಕಡ್ಡಾಯ ಅರ್ಹತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.
  • ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, AI ನಿಂದ ಪಡೆದ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಲಾಭಗಳು ಆದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
  • ಪಿಯರ್ಸನ್ ವರದಿಯು ಜನರೇಟಿವ್ AI ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮ್ಯಾನವಲ್​ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30% ರಿಂದ 46% ರಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಮೆಕಿನ್ಸೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಇಡೀ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಾದ್ಯಂತ 42% ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು AI ನಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
  • 2031ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್​ ವಲಯದಲ್ಲಿನ AI ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು $12.52 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು AI ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಅಣಬೆಗಳಂತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ AI ಅಕೌಂಟಿಂಗ್​ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಬಹುದು.

AI ಅಕೌಂಟಿಂಗ್​ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ AI ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ, ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಆಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್​ ಅವರಸರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಎಯಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕಗಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ನಾವು ಈಗ AI ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ 50 ಜನರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 10 ಜನರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮಾನವ ದೋಷಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. - ಎಂ.ದೇವರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಐಸಿಎಐ.

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RESTRUCTURES FOR AI PUSH
ACCOUNTING FINANCE PROFESSIONALS
AI JOB
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AI CAREER

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