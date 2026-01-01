ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಂಪನಿಗಳು: ಇಂದಿನಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆ ಜಾರಿ
Car Price Increased-2026: ಇಂದಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
Published : January 1, 2026 at 8:27 AM IST
Car Price Increase 2026 India: ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರು ಜನವರಿ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿತರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್: ಜರ್ಮನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ, ಡೆಲಿವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಯುರೋ-ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯುರೋ-ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ "ಜಿಎಲ್ಎಸ್" ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 2.64 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 2.68 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ "ಇ-ಕ್ಲಾಸ್" ಬೆಲೆ ರೂ. 1.57 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 1.83 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0ರ ಪರಿಣಾಮದೊಂದಿಗೆ, "ಜಿಎಲ್ಎಸ್" ಬೆಲೆ ರೂ. 9.4 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 9.6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇನ್ನು "ಇ-ಕ್ಲಾಸ್" ಬೆಲೆಯೂ ರೂ. 4.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 5.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು: ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕಂಪನಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾಕ್ಡ್ ಡೌನ್ (ಸಿಕೆಡಿ) ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ (ಸಿಬಿಯು) ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಬಿವೈಡಿ ಇಂಡಿಯಾ: ಚೀನಾದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ಇಂದಿನಿಂದ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಮಾದರಿ "ಬಿವೈಡಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ 7" ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ರ ಮೊದಲು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವನ್ನು (EV) ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಳೆಯ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 48.90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ: JSW MG ಮೋಟಾರ್ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಯೂರೋ-ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಹ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಇತರ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಸ್ಸಾನ್: ಜಪಾನ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಸಹ ಇಂದಿನಿಂದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ MPV ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೋ ರೂಂಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ GST 2.0 ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದಾಗಿ "ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್" ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ. 52,000 ರಿಂದ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿತು.
ಇನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 5.62 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 10.76 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 17,000 ರಿಂದ ರೂ. 32,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 5.79 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 11.08 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ನಿರಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ದಾಖಲೆ: ಅಬ್ಬಾ! ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್!!