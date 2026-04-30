ಕೇವಲ 92 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಕಾರಿನಂತಿರುವ ಸ್ಕೂಟರ್! ಇದರ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
PEV Highrider EV Scooter: ಬೈಕ್ಗಳು ಈಗ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ PEV ಹೈರೈಡರ್ ಸಹ ಒಂದು. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 30, 2026 at 11:45 AM IST
PEV Highrider EV Scooter: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧದ ಭಯದ ನಡುವೆ ಜನರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಯ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಬಜೆಟ್ ಸಂಬಂಧ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ವಾಹನವೊಂದು ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರೇ PEV ಹೈರೈಡರ್. ಇದು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ವ್ಹೀಲ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರಿನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಟು-ವ್ಹೀಲರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ PEV ಹೈರೈಡರ್ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನಂತೆಯೇ ಇದು ಫೋರ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ವಾಹನವನ್ನು ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಚಾಲನೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ವರದಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದ ಬಾನೆಟ್ ಮತ್ತು LED DRL ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಸೀಟ್. ಕಾರಿನಂತೆಯೇ ಇದು ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೇ ಈ ಆಸನಗಳನ್ನು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ಲೆಗ್ರೂಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೂರಿಸಬಹುದು.
ನಾವು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪೇವ್ ಹೈರೈಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದ ವಿಭಾಗವು ಸುಮಾರು 40 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಾಕ್ಸ್ ತರಹದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಟ್ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು 50 ಲೀಟರ್ಗಳ ಸಿಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಸುಮಾರು 90 ಲೀಟರ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಳಗೆ ದಿನಸಿ ಚೀಲಗಳಿಂದ ಕಚೇರಿ ಚೀಲಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಹುಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ 1000W ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಲೀಡ್-ಆಸಿಡ್. ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದು ನಗರದೊಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು, ದಿನಸಿ ಶಾಪಿಂಗ್ನಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇವಲ 115 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಈ ವಾಹನವು ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಈ ಫೋರ್ ವ್ಹೀಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬೆಲೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹92,000. ಕಂಪನಿಯು ಮೋಟಾರ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಹನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 3 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾರಂಟಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಪೇವ್ ಹೈರೈಡರ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಫೋರ್ ವ್ಹೀಲ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನವು ಉರುಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ (ಡಿಗ್ಗಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೀಲಿಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ವೈಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.
