ನಾಸಾ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್: ಇದರ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Cape Canaveral: 'ಸ್ವಿಫ್ಟ್' ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾರ್ತ್ರೋಪ್ ಗ್ರಮ್ಮನ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾಸಾ ಈ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತು.
Published : July 4, 2026 at 8:48 AM IST
Cape Canaveral: ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾಸಾದ 'ಸ್ವಿಫ್ಟ್' ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾರ್ತ್ರೋಪ್ ಗ್ರಮ್ಮನ್ ಕೈಗೊಂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 'ಲಿಂಕ್' ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳಿಂದ 'ಪೆಗಾಸಸ್' ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ 'ಪೆಗಾಸಸ್' ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ 'ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ' ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿ ಹಿಡಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ: 2004ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ 'ಸ್ವಿಫ್ಟ್' ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀವ್ರವಾದ ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಗಾಮಾ-ಕಿರಣ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಈ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಾಸಾ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ಗೆ $30 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹250 ಕೋಟಿ) ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಂದಿನಂತೆ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಪುನಾರಂಭ: ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ ಈ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾಸಾ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ದೂರದರ್ಶಕದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ದೂರದರ್ಶಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅದು ತನ್ನ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸದೇ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಸಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಬಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕಕ್ಕೂ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಸೌರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾತಾವರಣದ ಎಳೆತದಿಂದಾಗಿ ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ಕ್ರಮೇಣ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಅಪಾಯ: 1.6 ಟನ್ (1.4 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್) ತೂಕದ 'ಸ್ವಿಫ್ಟ್' ದೂರದರ್ಶಕವು ಪ್ರಸ್ತುತ 360 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತನ್ನ ಮೂಲ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಮರಳಲು ತನ್ನ ಎತ್ತರವನ್ನು 240 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು 'ಲಿಂಕ್' ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಥ್ರಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ನಾಸಾ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಶರತ್ಕಾಲದ ವೇಳೆಗೆ ದೂರದರ್ಶಕವು ತುಂಬಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿತು. ಕಕ್ಷೆಯ ವರ್ಧಕವಿಲ್ಲದೆ ದೂರದರ್ಶಕವು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಮಿಷನ್: "ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಷನ್, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಷನ್" ಎಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಸಿಇಒ ಘೋನ್ಹೀ ಲೀ ಹೇಳಿದರು. "ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ 'ಸ್ವಿಫ್ಟ್' ದೂರದರ್ಶಕವು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಲು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಓದಿ: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಿಕ ಸಿಗ್ನಲ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿ! ಎರಡು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಡಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ