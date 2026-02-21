ETV Bharat / technology

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲ್​ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್! ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

Call Recording In Pixel Phone: ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್​ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೀಚರ್​ ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನು ಮೀರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲ್​ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ (Photo Credit- Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 21, 2026 at 12:43 PM IST

Call Recording In Pixel Phone: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್​ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಯ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮರುಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಯುರೋಪಿನ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲ್​ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಈಗ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲ್​ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 9to5Google ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗ ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮೀರಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ವಿಶಾಲ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಮೊದಲು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್​ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಪಕ ಬಿಡುಗಡೆ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಯುರೋಪಿನ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್, ರೊಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ Pixel 10a ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್​ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್​ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಲಭ್ಯ? ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು Android 14 ಅಥವಾ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ Google Pixel 6 ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು AI-ಆಧಾರಿತವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜೆಮಿನಿ ನ್ಯಾನೋ-ಆಧಾರಿತ ಕಾಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಲಿಪಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು?

  • ಇದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
  • ನಂತರ ಕಾಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಇಂದಿನಿಂದ ಕಾಲ್ಸ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಕರೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆಡಿಯೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು 7, 14, 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕರೆಗಳನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಕಾಲ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಕರೆಗಳನ್ನು 7, 14 ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಡಿಲಿಟ್​ ಆಗುವಂತೆ ನೀವು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ನೀವು ಸೇವ್​ ಮಾಡಿದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳು ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಐಕಾನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್​-ಇನ್​ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಭ್ಯತೆಯು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಕಾಲ್​ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರೆ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕರೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಕರೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್​ಗ್ರೌಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್​ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

