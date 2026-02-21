ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್! ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
Call Recording In Pixel Phone: ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನು ಮೀರಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : February 21, 2026 at 12:43 PM IST
Call Recording In Pixel Phone: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಯ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮರುಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಯುರೋಪಿನ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 9to5Google ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗ ಹಲವಾರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಮೀರಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ವಿಶಾಲ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಮೊದಲು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಪಕ ಬಿಡುಗಡೆ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಯುರೋಪಿನ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್, ರೊಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ Pixel 10a ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಲಭ್ಯ? ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು Android 14 ಅಥವಾ ನಂತರದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ Google Pixel 6 ನ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು AI-ಆಧಾರಿತವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜೆಮಿನಿ ನ್ಯಾನೋ-ಆಧಾರಿತ ಕಾಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಲಿಪಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು?
- ಇದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
- ನಂತರ ಕಾಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಇಂದಿನಿಂದ ಕಾಲ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಕರೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆಡಿಯೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು 7, 14, 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕರೆಗಳನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಕರೆಗಳನ್ನು 7, 14 ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಲಿಟ್ ಆಗುವಂತೆ ನೀವು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಐಕಾನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್-ಇನ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಭ್ಯತೆಯು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರೆ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕರೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಕರೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: 'ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿಸ್ಟರಿ' ಫೀಚರ್ - ಹಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು!