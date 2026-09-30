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ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್: ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್​, CAFE-3 ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್!

CAFE-3 Norms India: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಟೋಮೇಕರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ CAFE-3 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 2027 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 11:53 AM IST

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CAFE-3 Norms India: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ CAFE-3 ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. CAFE ಎಂದರೆ Corporate Average Fuel Economy ಎಂದರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ನಿಯಮವಿದು.

ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 2032ರ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು CO2 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ರಿಯಾಯಿತಿ ರದ್ದು: ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರವು 909 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡಲು ಯೋಚಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ 3 ಗ್ರಾಂ CO2 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗೆ ಬಿಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವು. ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಿನ ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು CO2 ಬಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಸರಾಸರಿ ಕಾರಿನ ತೂಕವನ್ನು 1170 ಕೆಜಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನು 1229 ಕೆಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ, 909 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಸಣ್ಣ ಕಾರು 2028ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ 82.8 ಗ್ರಾಂ CO2 ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಇದು 76 ಗ್ರಾಂ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ. ಆದರೆ 2500 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ದೊಡ್ಡ SUV ಕಾರಿಗೆ ಗುರಿ 142.4 ಗ್ರಾಂ. ಹಿಂದೆ ಇದು 151.4 ಗ್ರಾಂ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹೊಗೆ ಬಿಡಬೇಕು.

EV ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್: ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭ. ಸರ್ಕಾರವು ಇವಿಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು 3 ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಸರಾಸರಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಲಾಭ ರೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ 2.5 ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ 1.6 ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ 1.1 ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್-ಡೆಬಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು?: ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್-ಡೆಬಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಗುರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗುರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಹೊಸ CAFE-3 ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಇರುವ ಕಾರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

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TAGGED:

CAFE 3 RULES SIMPLE EXPLAINED
SMALL CAR CONCESSION CANCELLED
ಕಾರು ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್
ಸಣ್ಣ ಕಾರು ರಿಯಾಯಿತಿ ರದ್ದು
CAFE 3 NORMS INDIA

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