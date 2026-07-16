MPMSಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್: ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್
Cabinet Approves MPMS: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 62,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 16, 2026 at 7:59 AM IST
Cabinet Approves MPMS: ದೇಶೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ₹62,500 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 'ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆ' (MPMS) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2026-27 ರಿಂದ 2030-31 ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.
ದೇಶೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆರ್ & ಡಿ (ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ವಲಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಣನೀಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 2.25% ರಿಂದ 5% ವರೆಗಿನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಗದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದೊಳಗೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಕ್ಕೆ 1.5% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಡೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು (ಆರ್&ಡಿ) ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 3% ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸುಮಾರು 39 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ರಫ್ತು ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು 60,000 ನೇರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ದೇಶೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. 2014-15ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಫ್ತುಗಳು ಹನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವಲಯವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 5,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ 'MPMS' ಹಿಂದಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ದೇಶೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2014-15ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳು ಹನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಈ ವಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ 'ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆ' (MPMS) ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಲಯ: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾಲಕವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಭಾರತವು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 99.2% ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ: 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾದ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ವಜ್ರಗಳಂತಹ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಅವು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ದೇಶದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವುದಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯ ತೀರ್ಮಾನ: 'ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ' (ಪಿಎಲ್ಐ-ಎಲ್ಎಸ್ಇಎಂ) ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಓದಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್: ಫೀಚರ್ಸ್, ಆಫರ್ಸ್ ವಿವರ