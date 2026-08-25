4Gಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ, 5Gಯಲ್ಲಿ ಸಮ.. ಸಮ, 6G ಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ!; ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಕಾಂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು: ಸಿಂಧಿಯಾ ಕರೆ
C-DOT 43rd Foundation Day: ಸಿ- ಡಾಟ್ ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 25, 2026 at 2:31 PM IST
C-DOT 43rd Foundation Day: ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಎಂ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರು ಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (ಸಿ-ಡಾಟ್) ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸಿ - ಡಾಟ್ನ 43ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, 6G, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೈಗೆಟುಕುವ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್' ಆಗಬೇಕು: "ನಾವು ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಅವಲಂಬಿತ, ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಇದು ಭಾರತವು 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ' ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಚಿವರು ಸಿ - ಡಾಟ್ನ ಗಮನವು ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
4Gಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿದ್ದ ಭಾರತ, 6G ಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ: ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು 4G ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ 5G ಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಸಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ 6G ಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸಿ-ಡಾಟ್ನ ಸ್ವದೇಶಿ 4G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತವು ತನ್ನದೇ ಆದ 4G ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಆಯ್ದ ದೇಶಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಟವರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಸಚಿವರು ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿ-ಡಾಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನ್ನ 5G ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು 6G ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು?: ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಿ-ಡಾಟ್ ಸುಮಾರು 1,565 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭಾರತವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಭಾರತವು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿ-ಡಾಟ್ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು "ಧೈರ್ಯ, ಅಡಚಣೆ, ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ದೃಢತೆ ಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬೇಕು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಓದಿ: ಈ ವಾರ ಅಪರೂಪದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಶೇ. 96ರಷ್ಟು ಕೆಂಪಾಗಲಿದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರ!; ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ ಗೊತ್ತೇ?