ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ‘ಆಟೋಮೆಟಿಕ್’ AI ಫೋನ್: ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು!
World First Truly Agentic AI Phone: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೀನಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ನೋಟದಂತೆ ಕಾಣುವ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : December 8, 2025 at 7:56 AM IST
World First Truly Agentic AI Phone: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಐ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ AI ರೇಸ್ಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರೂಲಿ ಏಜೆಂಟ್ AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.
ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಬೈಟ್ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾದ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ZTE ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಚೀನೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ "ನುಬಿಯಾ M153" ಎಂಬ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೂಲಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ "ಡೌಬಾವೊ" ಎಂಬ AI ಏಜೆಂಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
Another DeepSeek moment. This is the world’s first actual smart phone. It’s an engineering prototype of ZTE’s Nubia M153 running ByteDance’s Doubao AI agent fused into Android at the OS level. It has complete control over the phone. It can see the UI, choose/download apps,… pic.twitter.com/lM9PYMoQek— Taylor Ogan (@TaylorOgan) December 4, 2025
ಈ ಏಜೆಂಟ್ AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೆಲಸವೇನು?: ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈ ಏಜೆಂಟ್ AI ಫೋನ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು.. ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಅದುವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಮೊ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫೋನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಇದರರ್ಥ ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ನಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಫೋನ್ API (Application Programming Interface) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನವ ಶೈಲಿಯ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ AI ನ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಜನೆ:
- ಈ "ನುಬಿಯಾ M153" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ AI ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಲೌಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ "ಡೌಬಾವೊ AI" ಆಲೋಚಿಸಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ "ನೆಬ್ಯುಲಾ GUI AI" ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ AI ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ?:
- ಇದು ಫೋಟೋ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಇದು ರೋಬೋಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಇದು ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್-ಆಫ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
- ಇದು ಡೆಲಿವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಂದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಇದು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
- ಇದು ದೃಢೀಕರಣ ಕರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯ ಡೆಮೊ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ AI ಯಾವುದೇ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯ ಅಂಕಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
|ಫೀಚರ್ಸ್
|ವಿವರಗಳು
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.78 ಇಂಚು LTPO OLED
|ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್
|1264 x 2800
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|స్నాప్డ్రాగన్
|RAM
|16GB
|ಸ್ಟೋರೇಜ್
|512GB
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|50MP ಫ್ರಂಟ್ + ನಾಲ್ಕು 50MP ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|6000mAh
|ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
|15W
|ಬೆಲೆ
|3,499 ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 44,500)
ಡೌಬಾವೊ AI ಎಂದರೇನು?: ಡೌಬಾವೊ ಬೈಟ್ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ಟಿಮೋಡಲ್ AI ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 175 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಈ AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಏನೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಬಹುದು.
I ask, “book a robotaxi from here to Talent Park.” The agent knows my GPS, knows which robotaxi operators actually serve this area and my destination, and plans the route at the Doubao layer. Then Nebula-GUI takes over, chooses Baidu Apollo, taps through the app, asks which part… pic.twitter.com/KKyGTX2kkG— Taylor Ogan (@TaylorOgan) December 4, 2025
ಅಪಾಯ: ಈ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇದು OEM ಕಂಪನಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೈಟ್ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಿಂತ ZTE ಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ "ನುಬಿಯಾ M153" ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಧನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರದೇ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಕೆಟಿಎಂ 390 ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ರೀಕಾಲ್, ಫ್ರೀ ಸರ್ವೀಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಜಾಜ್