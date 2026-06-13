1000 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್! ಹೊಸ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬಿವೈಡಿ
BYD Dolphin G Dm-I Unveiled: ಬಿವೈಡಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಡಾಲ್ಫಿನ್ G DM-i ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : June 13, 2026 at 12:19 PM IST
BYD Dolphin G Dm I Unveiled: ಚೀನಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ BYD ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ BYD ಡಾಲ್ಫಿನ್ G DM-i ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ B-ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
BYD ಡಾಲ್ಫಿನ್ G DM-i ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಹೊಸ BYD ಡಾಲ್ಫಿನ್ G DM-i BYD ಯ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ DM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮುಂಭಾಗದ ಆಕ್ಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ಮೂತ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರ ಚಾಲನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಾಹನವು EV ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳೆರಡರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಜಿ ಡಿಎಂ-ಐ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನೊಂದಿಗೆ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಡಿಎಂ-ಐ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಚಾಲನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಬಿವೈಡಿ ಡಿಎಂ-ಐ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಬಿವೈಡಿ ಸೀಲ್ ಯು' ಸುಧಾರಿತ 'ಬಿವೈಡಿ ಡಿಎಂ-ಐ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಕಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾಹನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.
ಇದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 'BYD Seal U DM-i' ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಸೀಲಿಯನ್ 6 DM-i' ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ DM-i ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತೆಯೇ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಾಹನ ತಯಾರಕರ ಪ್ರವೇಶವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಾಹನಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾಲನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನ ಅನುಕೂಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ.
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