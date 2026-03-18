8 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 567 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್: ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಕಾರು ಲಗ್ಗೆ!!
BYD Sealion 7 Anniversary Edition Launched: BYD ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯನ್ 7 ಫಸ್ಟ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಬುಕಿಂಗ್, ಆಫರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಂತಿವೆ.
Published : March 18, 2026 at 1:25 PM IST
BYD Sealion 7 Anniversary Edition Launched: ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾದ BYD ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಗತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. "ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಇಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ BYD ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ BYD Atto 3, BYD eMAX 7 ಮತ್ತು BYD Seal ನಂತಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ EV ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು BYD ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿವೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ BYD Sealion 7 - ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ Sealion 7 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು BYD ಈ ಮಾದರಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಕೇವಲ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಸಾಧನೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆವೃತ್ತಿಗೆ BYD ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬುಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ₹70,000 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ - ವಿಭಾಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಆಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ BYD Sealion 7ರ 2,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
BYD Sealion 7 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು BYD ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೊದಲ 1,100 ಗ್ರಾಹಕರು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಫ್ರೀ 11kW ಹೋಮ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUVಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ.
ಸೀಲಿಯನ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹49.40 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ₹54.90 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಕಡಿಮೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ (ಎಲ್ವಿಬಿ) ಈಗ ಎಲ್ಎಫ್ಪಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 8 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 1,50,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ವಾರಂಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೀಲಿಯನ್ 7 'ಸೆಲ್-ಟು-ಬಾಡಿ' (CTB) ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ವಾಹನದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಅದರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಶನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (iTAC) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವೆಹಿಕಲ್-ಟು-ಲೋಡ್ (VTOL) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಈ SUV ಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂಪಾಂತರವು ಕೇವಲ 6.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ರೂಪಾಂತರವು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 4.5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳು 82.56 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ರೇಂಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟ್ರಿಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 567 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (NEDC) ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ರೂಪಾಂತರವು 542 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ SUV ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
