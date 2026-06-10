ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ: ಸಾಲಿಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ BYD, 1200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್!!
India First DM i Technology: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿ BYD ತನ್ನ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ (DM-i) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
Published : June 10, 2026 at 10:38 AM IST
India First DM i Technology: BYD ಸೀಲ್ U DM-i SUV ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (PHEV) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಇದು BYDಯ ಮೊದಲ PHEV SUV ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು 1,200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. DM-i ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ವಾಹನವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
BYD ದಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು 18.3 kWh ಬ್ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ SUV ಸರಿಸುಮಾರು 200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ (ಸುಮಾರು 4.8-6.4 ಲೀಟರ್/100 ಕಿಮೀ) ಇದನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
VIDEO | Delhi: BYD India, a subsidiary of China's electric vehicle major BYD, on Tuesday announced to launch its first plug-in hybrid 'Seal U SUV' later this year, based on its DM-i (Dual Mode Intelligent) technology.— Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2026
BYD India, which showcased DM-i technology here, said the… pic.twitter.com/VdPmCId6iH
EV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 14,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ BYD ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಬಹುದು. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಶೇಷಣಗಳವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
ಡಿಸೈನ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್: BYD ಸೀಲ್ U ನ ವಿನ್ಯಾಸವು 'ಓಷನ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್' ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಬೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು 19-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. SUV ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಸುಮಾರು 4775 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದೆ) ಮತ್ತು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 15.6-ಇಂಚಿನ ರೊಟೆಟೆಬಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಿಗನ್ ಲೆದರ್ ಅಪ್ಹೊಲ್ಸ್ಟರಿ, ಮಲ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ (ಹೀಟೆಡ್/ವೆಂಟ್/ಮಸಾಜ್) ಮತ್ತು ಪನೊರೊಮಿಕ್ ವ್ಯೂವ್ ಸೇರಿವೆ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಲೇಯರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 10-ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಐದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಈ SUV ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್), 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, V2L (ವೆಹಿಕಲ್-ಟು-ಲೋಡ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು NFC ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರೋಟೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ BYD ಯ ಬ್ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಅದರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. 5-ಸ್ಟಾರ್ ಯುರೋ NCAP ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು ಮಲ್ಟಿ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಲೇನ್-ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೃಢವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ವಿವರಗಳು: DM-i ಸಿಸ್ಟಮ್ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಅಥವಾ ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 215 ರಿಂದ 319 hp ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವು AWD ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 5.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 18.3 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯು EV ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 200 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 1,200 ಕಿ.ಮೀ ಮೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯು 4.8–6.4 L/100 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂಜಿನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು DC ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಾಸಾ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆರಂಭ!