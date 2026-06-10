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ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ: ಸಾಲಿಡ್​ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ BYD, 1200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​!!

India First DM i Technology: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿ BYD ತನ್ನ ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ (DM-i) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

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ಸಾಲಿಡ್​ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬಿವೈಡಿ (Photo Credit: PTI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 10, 2026 at 10:38 AM IST

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India First DM i Technology: BYD ಸೀಲ್ U DM-i SUV ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (PHEV) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಇದು BYDಯ ಮೊದಲ PHEV SUV ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು 1,200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. DM-i ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ವಾಹನವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

BYD ದಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 18.3 kWh ಬ್ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ SUV ಸರಿಸುಮಾರು 200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಮೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ (ಸುಮಾರು 4.8-6.4 ಲೀಟರ್/100 ಕಿಮೀ) ಇದನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

EV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 14,000 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ BYD ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಬಹುದು. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಶೇಷಣಗಳವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

ಡಿಸೈನ್​, ಇಂಟೀರಿಯರ್​: BYD ಸೀಲ್ U ನ ವಿನ್ಯಾಸವು 'ಓಷನ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್' ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಕ್​ ಲೈನ್ಸ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಬೋಲ್ಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು 19-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತವೆ. SUV ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಸುಮಾರು 4775 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದೆ) ಮತ್ತು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್​ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 15.6-ಇಂಚಿನ ರೊಟೆಟೆಬಲ್​ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಿಗನ್​ ಲೆದರ್​ ಅಪ್​ಹೊಲ್ಸ್ಟರಿ, ಮಲ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನಲ್​ ಸೀಟ್ಸ್​ (ಹೀಟೆಡ್​/ವೆಂಟ್​/ಮಸಾಜ್) ಮತ್ತು ಪನೊರೊಮಿಕ್​​ ವ್ಯೂವ್​ ಸೇರಿವೆ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್​ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಲೇಯರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 10-ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಐದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಈ SUV ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್), 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, V2L (ವೆಹಿಕಲ್-ಟು-ಲೋಡ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು NFC ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರೋಟೆಟಿಂಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಕ್ಲೈಮೇಟ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ BYD ಯ ಬ್ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಅದರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್​ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. 5-ಸ್ಟಾರ್ ಯುರೋ NCAP ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು ಮಲ್ಟಿ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಲೇನ್-ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೃಢವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ವಿವರಗಳು: DM-i ಸಿಸ್ಟಮ್​ 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಅಥವಾ ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಪವರ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 215 ರಿಂದ 319 hp ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವು AWD ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 5.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 18.3 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯು EV ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಯೋಜಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 1,200 ಕಿ.ಮೀ ಮೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯು 4.8–6.4 L/100 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂಜಿನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು DC ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

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