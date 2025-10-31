ETV Bharat / technology

ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಿವೈಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ

2025 Japan Mobility Show: 2025 ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಡ್ ರಾಕೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ Kei ಕಾರು ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ ಬನ್ನಿ.

2025 JAPAN MOBILITY SHOW BYD RACO ELECTRIC KEI CAR FEATURES BYD RACO ELECTRIC KEI CAR DETAILS BYD RACO ELECTRIC KEI CAR BATTERY
ಬಿವೈಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರು (Photo Credit: BYD)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 31, 2025 at 9:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

2025 Japan Mobility Show: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ (BYD) ಇದೆ. ಈ ಚೀನೀ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ದುಬಾರಿ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. BYD ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಟೆಸ್ಲಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.

BYD ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಪ್ರಬಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಗಳು - ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸಿದೆ. 2025ರ ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ BYD ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು BYD RAKO ಎಂಬ ತನ್ನ ಮೊದಲ Kei ಕಾರು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಜಪಾನಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Kei ಕಾರುಗಳು ಎಂದರೆ ಸಣ್ಣ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಇಂಧನ - ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ನೇಹಿ ವಾಹನಗಳು. ಅಂತಹ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು BYD ಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ನೀವು ರಾಕೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಿನಿಶ್‌ಗಳು, ಸೊಗಸಾದ ಬಾಕ್ಸಿ ಆಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಯವಾದ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಪಾನಿನ ಜನರ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನಗರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ BYD ಈ Kei ಕಾರನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಕಾಂಪಕ್ಟ್​ ಬಾಡಿ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಸ್ಪೇಸ್​, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. BYD ರಾಕೊ 20 kWh LFP (ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್) ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. WLTC ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

BYD Raco 100 kW ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20-30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ.100 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಕಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗೇಮ್ - ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾತ್ರವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಿನಿ ವಾಹನವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಯಾಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, BYD Raco ತನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್​ ಆದ ಇದು ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್​ ಬಳಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು 3,395 mm ಉದ್ದ, 1,475 mm ಅಗಲ ಮತ್ತು 1,800 mm ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಆಯಾಮಗಳು ಇದನ್ನು ನಗರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ Raco ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬೀದಿಗಳು, ಸಂಚಾರ ತುಂಬಿದ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು.

ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್​ ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಡನ್​ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಡನ್​ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್​ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಮೂರು - ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬಲ್ಲವು, ಹಾರಬಲ್ಲವು ನಮ್ಮ ವಿಮಾನಗಳು!; ಇದು ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್​ ಸಂಶೋಧಕರ ಸಾಧನೆ

TAGGED:

2025 JAPAN MOBILITY SHOW
BYD RACO ELECTRIC KEI CAR FEATURES
BYD RACO ELECTRIC KEI CAR DETAILS
BYD RACO ELECTRIC KEI CAR BATTERY
BYD RACCO ELECTRIC KEI CAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವು

ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತಾಣ! ಈ ಬಾರಿ ನಳಂದದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.