ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು BYD ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್​! ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜು!

DM-i Plug-in Hybrid Tech: ಚೀನಾದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಕಂಪನಿ BYD ತನ್ನ ಹೊಸ DM-i ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು BYD ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ (Photo Credit: BYD Auto Motive)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 28, 2026 at 11:27 AM IST

DM-i Plug-in Hybrid Tech: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾದ BYD ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ DM-i ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನಂತೆಯೇ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಮೌನ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಯನ್ 6 PHEV ಮತ್ತು ಅಟ್ಟೊ 2 ಎರಡೂ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ DM-i ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. BYD ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಟ್ಟೊ 3, eMAX 7, ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಲಿಯನ್ 7 ಎಲ್ಲವೂ ಇವಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

DM-i ಸೂಪರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು?: BYDಯ DM-i ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮುಂದುವರಿದ ಸೂಪರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಕೇವಲ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ BYDಯ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲನೆಯ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನದ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾರು ಕನಿಷ್ಠ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಚುರುಕಾದ ವೇಗವರ್ಧನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಗಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಲು ಬಯಸದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

1,100 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​: ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯ ಮುಂಬರುವ SUV BYD ಸೀಲಿಯನ್ 6 ಫುಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್​ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ರಿಂದ 1,100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.

ಇದರರ್ಥ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ನಿರಂತರ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಪಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆ: ಈ SUV ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೀಸಲಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ SUV ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನ-ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡುವ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು EV-ತರಹದ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಫೀಚರ್ಸ: ಈ SUV ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ವಾಹನವು ಬಿಗ್​ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು SUV ವೆಹಿಕಲ್-ಟು-ಲೋಡ್ (V2L) ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್-ಟು-ವೆಹಿಕಲ್ (V2V) ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ವಾಹನವು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ SUVಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

