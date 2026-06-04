ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 1000 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್: ಇನ್ನು 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ ಬಿವೈಡಿಯ ಈ ಕಾರು!
BYD First Plug In Hybrid Car: ಬಿವೈಡಿಯ ಮೊದಲ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 9 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 4, 2026 at 3:07 PM IST
BYD First Plug In Hybrid Car: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಚೀನಾದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ BYD ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ಲಗ್ - ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (PHEV) ಮಾದರಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರನ್ನು ಜೂನ್ 9 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಮೇ 26 ರಂದು ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ವಾಹನದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು BYDಯ ಸ್ವಾಮ್ಯದ DM-i ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ EV ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಮಾದರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರು BYD Atto 2 (BYD Atto 2 DM-i). ಈ ವಾಹನದ ಆಯಾಮಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೆಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು 7.8 kWh ಅಥವಾ 18 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂರಚನೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 166 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ (hp) ಮತ್ತು 212 ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ (WLTP) ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರವು ಒಟ್ಟು 928 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪಾಂತರವು 998 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ಕಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 39 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ BYD ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾದರಿ ಸೀಲಿಯನ್ 6. ಅಟ್ಟೊ 2 ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ವಾಹನವು ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಲುಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು BYD ಸೀಲಿಯನ್ 7 EV ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ SUV ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ (NA) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಈ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು 18.3 kWh ಅಥವಾ 26.6 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫ್ರಂಟ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (FWD) ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ NA ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ 218 hp ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದು 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ರೂಪಾಂತರ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 344 hp ವರೆಗೆ ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದು 128 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವಾಗ ಈ ಕಾರು ಒಟ್ಟು 1,092 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ, BYD ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಡಾಲ್ಫಿನ್ G DM-i - ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸದೆ. ಶುದ್ಧ ಇವಿಯಂತೆಯೇ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಇದು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಡೆಲಿವರಿಗಳು 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ UK ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೋಂಡಾ ಜಾಝ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (ಸುಮಾರು ₹36.65 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ) ಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಯುರೋಪ್ನ B-ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ BYD ಡಾಲ್ಫಿನ್ G 4 160 ಮಿಮೀ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳಾದ ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪೊಲೊ, ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯೊ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಯಾರಿಸ್ಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ತಯಾರಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈಲ್ಡ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ BYD ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಸಲೀಸಾಗಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು BYD ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
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