ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಬಜೆಟ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಬಿಡಿ, ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ, ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿ!
Flipkart Pay Later Service: ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ PayU Finance ಜೊತೆ ಸೇರಿ 'ಪೇ ಲೇಟರ್' ಸೇವೆಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : July 31, 2026 at 11:12 AM IST
Flipkart Pay Later Service: ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪೇ ಲೇಟರ್. ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು. ಗುರುವಾರ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಫೀಚರ್ನ ಲಾಭವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ Myntra ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾವತಿಯ ಒತ್ತಡ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನು PayU Finance ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು PayU ನ NBFC ಶಾಖೆಯಾಗಿದೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪೇ ಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ?: ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 3 ರೀತಿಯ ಮರುಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ..
- ಪೇ ಲೇಟರ್ ಆಪ್ಷನ್: ಇದರಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಖರೀದಿಯ ಹಣವನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
- ಪೇ ಇನ್ 3: ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು 3 ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಬಹುದು.
- EMI ಪ್ಲಾನ್: ಈ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಂತಹ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 3 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಂತು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇದೇ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಸಣ್ಣ-ಸಣ್ಣ ಖರೀದಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ UPI, ವಾಲೆಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್-ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತಹ ಹಲವು ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಈಗ ಪೇ ಲೇಟರ್ ಸೇವೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಫ್ರೀಡಮ್ ಸೇಲ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಬಂದ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸೇಲ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸೇಲ್ 2026 ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ನಂತಹ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಸೇಲ್ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಘೋಷಿಸದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸೇಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು SBI ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ 10% ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಹೊಸ Pay Later ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.
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