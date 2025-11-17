‘ಎಐ’ ಅಲ್ಲ! ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ

ETV Bharat / technology

Anand Mahindra: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..

ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ (Photo Credit: IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 17, 2025 at 7:55 PM IST

Anand Mahindra: ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು AI ವೈಟ್-ಕಾಲರ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು. ಇವು ವಿಶ್ವದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ, ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಗಳಾಗಿವೆ. ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಜವಾದ ಬೆದರಿಕೆ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾನವರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಾಜವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 5,000 ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 120,000 ಡಾಲರ್​ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಫೋರ್ಡ್ ಸಿಇಒ ಜಿಮ್ ಫಾರ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಫೋರ್ಡ್‌ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.

ಆನಂದ್​ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ, ಜನರನ್ನು ಪದವಿಗಳು, ಕಚೇರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಮಾತ್ರ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಸಮಾಜವು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯುವಜನರು ಕ್ರಮೇಣ ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು. ಆದರೆ ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ಲಂಬರ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ನಿರ್ವಾಹಕರಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ, ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ AI ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲಸಗಳು ಇವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಕನಸಿನ ಕೆಲಸ? ಅಸಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಕನಸಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತು ನಂಬುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಜೇತರು ಕೋಡರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲ.. ಬದಲಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವವರು, ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುವವರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆನಂದ್​ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗೌರವ: ಜಗತ್ತು AIನ ಗ್ಲಾಮರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಂತ್ರಗಳು ಕೋಡ್ ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರ್ವರ್ ವೈರಿಂಗ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಾನವರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಾರರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತವು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸೌರಭ್ ಮುಖರ್ಜಿಯಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಟ್-ಕಾಲರ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞ ಸೌರಭ್ ಮುಖರ್ಜಿಯಾ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕುಸಿತವು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ AI ಆಧಾರಿತ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದಾಗಿ. ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರಿಕರಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಐಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಸಾಲಗಳು ಹೊರೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

