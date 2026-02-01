ETV Bharat / technology

ಬಜೆಟ್ 2026: ಏನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ವಲಯ

Electronics And IT Sector: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ವಲಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು ಎಂಬುದು ನೋಡೋಣಾ ಬನ್ನಿ..

ಏನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ವಲಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 1, 2026 at 10:24 AM IST

Electronics And IT Sector: ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಜೆಟ್ ವಿವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವಲಯವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು, ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

2026-27ರಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 2025-26ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ (MeitY) ಹಂಚಿಕೆಯು FY25 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನಿಂದ (RE) 48.16% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ FY25 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನಿಂದ (RE) ಎರಡು ವಲಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್​ ಉತ್ಪಾದನೆ.

26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ MeitY ಗೆ 26,026.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 17,566.31 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ (RE FY25) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾಎಐ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025-26ರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (IFPD) ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ ಸುಂಕವನ್ನು (BCD) ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 20 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಗ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಎಐ ಮಿಷನ್‌ಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ - ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 84 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 18,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. 8,885 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೊತ್ತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಉತ್ಪಾದನೆ - ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (PLI) ಯೋಜನೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್, ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಸನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್‌ನಂತಹ ಆಪಲ್ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಲಾವಾ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2,499.96 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು 1.52 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು, ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಚಿಪ್ ಜೋಡಣೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 56 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ 2,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 3,900 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

