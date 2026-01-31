ಬಜೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು: AI, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಮೇಲೆ ಗಮನ
Budget 2026 Expectations: 2026-27ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ AI-ಮೊದಲ ತಂತ್ರ, ನವೋದ್ಯಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
Published : January 31, 2026 at 9:14 AM IST
ಸುರಭಿ ಗುಪ್ತಾ
Budget 2026 Expectations: 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಾಳೆ(ಭಾನುವಾರ) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತದ ನವೋದ್ಯಮ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವಲಯಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತವು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನವೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ ವಿಶಾಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಗುರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದತ್ತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ನೀತಿ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
2026-27ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಜ್ಞರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಜ್ಞರು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾಲಕವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಿತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಾರು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, "ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ (ಐಪಿಒ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಅತಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಅವರು, ವಿಶಾಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಊಹಾತ್ಮಕ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ "ಐಪಿಒ ಶುದ್ಧೀಕರಣ"ಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ತೆರಿಗೆಯ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡದ ಷೇರುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಾನತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದರು. "ಭಾರತೀಯ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಅಸಮಾನ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯು ದೇಶಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸುವುದು ಭಾರತದೊಳಗಿನ ನವೋದ್ಯಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಿಯ ಬಂಡವಾಳದ ಮುಕ್ತ ಹರಿವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಭಾರತದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
- AI, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೂಡಿಕೆ
2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ AI ಪ್ರಮುಖ ಗಮನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಭಜಿತ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಮರ್ಶಕರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದಂತೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ದತ್ತಾಂಶ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ "ಡಿಜಿಟಲ್ ಐರಾನ್ ಡೋಮ್"ನ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಆಳವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಗೆ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. "ಇಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಣ ಗಳಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಾ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು AI ತಜ್ಞ ಅನಿಲ್ ದುಬೆ ಹೇಳಿದರು. "ಆದ್ಯತೆಯು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಅನುಸರಣೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಗದಪತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಬಂಡವಾಳವು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ತಡೆರಹಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ETV Bharatಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದುಬೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಸರಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಸಂಕೀರ್ಣ GST ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಏಂಜಲ್ ತೆರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ "ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೌನ ಅಡೆತಡೆಗಳು" ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಮೂಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಕ ಸ್ಯಾಂಡ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಡೇಟಾ ಪ್ರವೇಶವು ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ಮತ್ತು AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ದುಬೆ ಹೇಳಿದರು. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳು, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ವಾಹನಗಳು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
- ಉತ್ಪಾದನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ
ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಆಧಾರಿತ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ನೈಜ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ತುರ್ತಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಫಿನ್ಟೆಕ್ವರೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ FICCI ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಉದ್ಯಾನವನವು ಮೂಲ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಕರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶೆನ್ಜೆನ್ (ಚೀನಾ) ಮತ್ತು ಬಾಕ್ ನಿನ್ಹ್ (ವಿಯೆಟ್ನಾಂ) ನಂತಹ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು FICCI ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಿರಬೇಕು. ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಉದ್ಯಾನವು MSME ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ, ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಸತಿ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮವು ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ಪಾದನಾ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (PLI) ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ AI ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಚಾಲಿತ ಕೃಷಿಯು ಪಾಲುದಾರರು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. PHD ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ (PHDCCI) ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೃಷಿ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ₹12,000 ಕೋಟಿಗಳ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರಿದೆ. PHDCCI ಪ್ರಕಾರ, ಮುನ್ಸೂಚಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ರೋಗ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು, IoT ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಆಧಾರಿತ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯಂತಹ AI-ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳು ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ರಫ್ತುಗಳು ಕಠಿಣ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೃಷಿಗಾಗಿ ದೃಢವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೃಷಿ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
- ಹಣಕಾಸು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸರ್ಕಾರದ ನವೋದ್ಯಮ ಭಾರತ ಉಪಕ್ರಮವು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಐಐಟಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಸೀಮಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ 2026-27ರ ಬಜೆಟ್ AI, ಕೃಷಿ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬೀಜ ನಿಧಿಗಿಂತ ಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು. ಏಕೀಕೃತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ (ಸಿಎಸ್ಆರ್) ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನವೋದ್ಯಮ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು" ಶರ್ಮಾ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು. "ಇದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನವೀನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು" ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, ರೋಗಿಯ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಚಾನಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿಯೂ ಇರಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
