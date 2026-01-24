ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?
Budget 2026-27: 2026-27ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಲುದಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Budget 2026-27: 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನೀತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೀವ್ರವಾದ ಹಣಕಾಸು, ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವನ್ನು "ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ" ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಏಕೈಕ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗಿಂತ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಇರಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಘ (ISPA) ನಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 2026-27ರ ಬಜೆಟ್ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತವೆ.
2026-27ರ ಬಜೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು: ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಘ (ISpA) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವನ್ನು 'ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ' ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂಬರುವ 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಇಂದಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. "ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವು ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.
"ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜಕರು 500 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು 'ಏರೋಸ್ಪೇಸ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (HAPT), ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಕಮ್ಮ್ಯಾಂಡ್ (TM/TC) ಕೇಂದ್ರಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ಗಳಂತಹ ನೆಲದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಇದು 5G/6G ಸಂವಹನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭದ್ರತೆಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ AI/ML ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯು ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (LEO), ಮಿಡಿಯಮ್ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (MEO) ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಬೀಮ್ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ (GEO) ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ದಟ್ಟವಾದ ಸಮೂಹವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಸಂವಹನಗಳಿಗೆ LEO/MEO ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಬೀಮ್ GEO ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಮೂಹವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ "ಆನ್-ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಡಾವಣೆ, ಉಪಗ್ರಹ ಬದಲಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ನೆಲದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
"ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ತಯಾರಕರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭರವಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕರೆ: ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಭಾರತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ನಾವು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಶರದ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, "ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 6,500 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಲ್ಲ.. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಪವಾದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾಗಲಿ.. ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.
ಆದರೆ ಈ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಂಚಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಐಐಟಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಸೀಮಾ ಶರ್ಮಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. "ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬಜೆಟ್ ಕ್ಷಣ: 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಏಕೈಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆದರೆ ಪ್ರಬಲ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ISPA ವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ, ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯಶೀಲ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಬಹು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವಲಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
