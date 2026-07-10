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ಬಿಎಸ್​ಎನ್​ಎಲ್​ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್​ ಫೋನ್​ ಲಾಂಚ್​: ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯೇ?

BSNL Satellite Phone Launched: BSNL ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆವಿಟಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

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ಬಿಎಸ್​ಎನ್​ಎಲ್​ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್​ ಫೋನ್​ ಲಾಂಚ್ (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 10, 2026 at 9:28 AM IST

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BSNL Satellite Phone Launched: ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ತಲುಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಈಗ ಸಾಧ್ಯ!. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1.34 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್‌ಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಹತ್ತಿರದ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್​ ಫೋನ್ ನೇರವಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಪರ್ವತಗಳು, ಕಾಡುಗಳು, ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಬಲ್​ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್​ ಫೋನ್ ಸರ್ವೀಸ್​ (ಜಿಎಸ್‌ಪಿಎಸ್) ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉಪಗ್ರಹ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕದಂತೆಯೇ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು.

ಈ ಫೋನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಾಯ್ಸ್​ ಕಾಲ್​ ಮತ್ತು SMS ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ, ಕಡಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1.34 ಲಕ್ಷ. ಆದರೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು BSNL ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮಾರ್ಡನ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಉಪಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮೀಸಲಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಫೋನ್ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿದೆ.

ಕೆಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ತುರ್ತು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಉಪಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಈ BSNL ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಉಪಗ್ರಹ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ವಾಯ್ಸ್​ ಕಾಲ್​ ಮತ್ತು SMS ಅನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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